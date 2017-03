Sam Smith, Beyonce, Pharrell thống trị đề cử giải Grammy 2015

Pharrell Williams gây sốt với ca khúc "Happy." (Nguồn: Getty)

Sam Smith, ca sỹ nhạc soul người Anh với đôi mắt xanh đã vụt sáng trong năm 2014 với ca khúc "Stay With Me," một bản ballad về tình một đêm. Anh đã cùng Beyonce và Pharrell nhận được đề cử cho 6 hạng mục của giải thưởng âm nhạc được nhiều người theo dõi nhất thế giới.Trên trang Instagram của mình, Sam Smith vô cùng bất ngờ khi biết tin nhận được 6 đề cử. Anh đăng một bức ảnh chụp khuôn mặt mình vừa cười vừa khóc và viết: "Chuyện gì đang xảy ra thế! 6 đề cử Grammy. Ôi Chúa tôi."Album đầu tay của Sam Smith, "In the Lonely Hour" đã được đề cử cho hạng mục Album của năm danh giá, cùng với album "Girl" của Pharrell Williams với bài hát gây bão toàn cầu "Happy." Beyonce, người đã giành 6 giải Grammy trong năm 2010 cũng được đề cử vào hạng mục này với album mới nhất mang tên chính cô, trong đó có bài hát "Drunk In Love" cô thu âm cùng chồng mình, Jay-Z.Một bất ngờ lọt vào đề cử Grammy năm nay là Beck, nam ca sỹ với những bài hát mang tính nghệ thuật và có phần mỉa mai, mang lại cho anh một lượng người hâm mộ trung thành suốt 2 thập kỷ qua nhưng thường được cho là thuộc dòng nhạc không chính thống. Beck được đề cử cho 4 hạng mục, bao gồm cả Album của năm với album nội tâm"Morning Phase" của mình.Ca sỹ-nhạc sĩ người Anh Ed Sheeran, người đã từng hợp tác với những siêu sao nhạc pop như One Direction cũng nhận được một đề cử Album của năm cho album phòng thu thứ hai của mình, "X."Tên những người chiến thắng giải Grammy sẽ được công bố trong lễ trao giải diễn ra tại Los Angeles vào ngày 8/2. Các đề cử năm nay cho thấy một sự chuyển hướng sau khi ban nhạc người Pháp Daft Punk giành hai giải quan trọng nhất trong lễ trao giải năm ngoái. Hầu hết các đề cử của hạng mục Bài hát của năm đều được trao cho các nghệ sỹ da trắng chịu ảnh hưởng lớn từ dòng nhạc R&B.Sam Smith là nghệ sỹ nam duy nhất có mặt trong danh sách đề cử Bài hát của năm. Những đề cử khác bao gồm nữ ca sỹ mới Meghan Trainor với ca khúc "All About That Bass" và nữ rapper người Australia Iggy Azalea với "Fancy," ca khúc có sự góp giọng của nữ ca sỹ người Anh Charli XCX. Sia, một nữ ca sỹ người Australia khác cũng nhận được một đề cử cho bài hát "Chandelier."Taylor Swift, ca sỹ nhạc-đồng-quê-chuyển-hướng-sang-pop cũng nhận được một đề cử Bài hát của năm với "Shake It Offf," ca khúc thuộc album "1989" đang thăng hạng trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Đáng tiếc là do phát hành muộn, "1989" không đáp ứng yêu cầu xét đề cử của giải Grammy năm nay.Tuy không được đề cử Album của năm nhưng U2, nhóm nhạc nhận được nhiều đề cử nhất trong lịch sử Grammy cũng đã có một đề cử cho hạng mục Album nhạc Rock xuất sắc nhất với "Song of Innocence." Album này đã có màn ra mắt miễn phí gây tranh cãi trên iTunes hồi tháng 9 vừa qua, và U2 đã kịp thời hoàn thành bản album đĩa vinyl phát hành hạn chế để tham gia tranh giải Grammy.Các nghệ sỹ nữ đã thống trị đề cử hạng mục Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất, bất chấp việc gần đây ngày càng nhiều nam ca sỹ nhạc đồng quê đang nổi lên trên sóng radio. Brandy Clark đã nhận được một đề cử cho album "12 Stories," cùng hai ngôi sao khác là Miranda Lambert và Lee Ann Womack. Cô cũng được đề cử cho hạng mục nghệ sỹ mới xuất sắc nhất, cùng với Iggy Azalea và Sam Smith. Cùng hạng mục này còn có Haim, ban nhạc ba chị em đến từ California và Bastille, ban nhạc rock người Anh.Iggy Azalea đã được đề cử cho hạng mục Album nhạc Rap xuất sắc nhất cùng với Eminem, người đã có một bài hát tỏ ý đe dọa cô gần đây. Cùng hạng mục còn có Common, Wiz Khalifa, Childish Gambino và Schoolboy Q.Nghệ sỹ người Anh Aphex Twin nhận được một đề cử cho Album nhạc Dance điện tử xuất sắc nhất với "Syro," album đầu tiên của anh sau 13 năm hoạt động âm nhạc. Cùng hạng mục này còn có mini-album "Do It Again," thành quả của sự hợp tác giữa Royksopp, ban nhạc điện tử Na Uy sắp tan rã và Robyn, ca sỹ người Thụy Điển.Ở độ tuổi 78, Lee "Scratch" Perry, người mở đường cho dòng nhạc reggae cũng nhận được một đề cử Grammy 2015./.

Theo My Nguyễn (Vietnam+)