Săm soi khuyết điểm của hoa hậu Phạm Hương

Đôi môi dày và khuôn miệng rộng - điểm đặc trưng của Phạm Hương

Sở hữu thân hình đồng hồ cát nhưng chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng 78-63-93 vẫn chưa thực sự hoàn hảo so với nhiều người đẹp trên thế giới. Đặc biệt, vòng một của người đẹp gốc Hải Phòng vẫn nhỏ không cân đối với các vòng còn lại. Với vòng một khiêm tốn thì lựa chọn trang phục phù hợp để khéo giấu đi điểm yếu cũng là chìa khóa hoàn hảo mở đường cho Phạm Hương tiến tới thành công.Hơn thế, thân hình Phạm Hương có phần hông và đùi khá to kèm với đó là những vết rạn da nên phần phô diễn hình thể như thi áo tắm cần phải khéo léo và tinh tế. Đôi môi dày cùng khuôn miệng rộng là nét riêng khác biệt của cô nàng với nhiều đại diện sắc đẹp Việt Nam đi thi quốc tế nhưng cũng là điểm trừ với tiêu chuẩn đẹp của người phụ nữ á đông. Tuy nhiên, nếu biết lựa chọn màu son phù hợp thì đôi môi này sẽ giúp Phạm Hương "làm mưa làm gió" ở đấu trường sắc đẹp quốc tế bởi sự gợi cảm quyến rũ cùng nét hiện đại phóng khoáng. Qua một vài hình ảnh mới nhất Phạm Hương được các chuyên gia tại cuộc thi trang điểm, có thể dễ dàng nhận thấy cô có nhiều nét đẹp tương đồng với các người đẹp Mỹ-Latinh rất bốc lửa và sắc sảo.Từng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì những hình ảnh hiện tại khác xa so với quá khứ, giải đáp cho những nghi vấn này hoa hậu Phạm Hương cho biết người đẹp đã biết cách "phù phép" bản thân bằng trang điểm và đầu tư trang phục. Hy vọng lần này may mắn sẽ mỉm cười với Phạm Hương như trước đây trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Với những yếu điểm nhỏ trên thân thể như vậy nhưng xét về tổng thể Phạm Hương lại có những ưu điểm nổi trội như sở hữu thân hình khỏe khoắn bốc lửa, phong cách hiện đại tự tin phóng khoáng, ứng xử thông minh nhanh nhẹn - Vì vậy, nếu khéo léo dấu "gót chân a sin" của mình thì đại diện sắc đẹp Việt Nam sẽ tự tin tỏa sáng, mang vinh quang về cho nước nhà.