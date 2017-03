Sam Worthington - ngôi sao quyền lực nhất Hollywood

Theo TT&VH/Vietnam+



Ngôi sao phim "Avatar" này đã đứng đầu danh sách các ngôi sao điện ảnh U40 mang lại doanh thu cao nhất theo thống kê của Entertainment Weekly.Ba bộ phim có doanh thu cao nhất của anh gồm "Avatar,""Clash Of The Titans" và "Terminator Salvation" đã thu về được tổng cộng 1 tỷ USD, với doanh thu trung bình là 349,6 triệu USD.Trong khi đó ngôi sao phim "Harry Potter" - Daniel Radcliffe, 21 tuổi, đứng thứ 2 với doanh thu phòng vé trung bình là 244,7 triệu USD.Tạp chí này còn công bố danh sách 50 nghệ sỹ giải trí quyền lực nhất và nam tài tử Johnny Depp chiếm vị trí đầu khi các bộ phim của anh thu về được tổng cộng 5,9 tỷ USD.Đứng thứ 2 là ngôi sao pop Lady Gaga với lượng đĩa bán ra trong 2 năm qua đạt 5,1 triệu bản. Tiếp đó đến Oprah Winfrey; Simon Cowell; Will Smith; Robert Downey Jr.; Sandra Bullock; Ellen DeGeneres; Leonardo DiCaprio và Eminem./.