Sẵn sàng cho mùa giải trí Valentine

Lễ tình nhân (Valentine) chỉ có ngày 14-2, tuy nhiên nhiều tụ điểm vui chơi, giải trí đã tung ra nhiều sản phẩm giải trí ca nhạc, điện ảnh… cho một mùa tình nhân kéo dài từ giữa tuần này đến ngày 14-2.

Phim bom tấn chờ ra rạp

Sau thành công của mùa phim tết, nhiều nhà sản xuất phim Việt chọn mùa tình nhân để tiếp tục ra mắt những dự án phim mới của mình. Trong năm phim Việt ra rạp mùa tết vừa qua, duy nhất bộ phim Lệ phí tình yêu (BHD sản xuất) phù hợp với chủ đề mùa tình nhân nên vẫn tiếp tục trụ lại các rạp. Bộ phim Việt thứ hai có mặt tại rạp trong dịp này là một bộ phim thuộc thể loại kinh dị - Ngôi nhà trong hẻm với sự tham gia diễn xuất của Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn. Phim chọn đúng ngày 14-2 ra mắt. Nhà sản xuất Trần Trọng Dần cho rằng đây là một bộ phim dành cho đôi lứa. Bởi phim đề cập đến những sóng gió trong mối quan hệ vợ chồng phải trải qua rất nhiều sóng gió. Và đặc biệt khi xem thể loại phim này, người xem sẽ phải thưởng thức cùng… ai đó nên lễ tình nhân rất phù hợp.

Jack & Jill với diễn xuất hai vai của Adam Sandler là một bộ phim tâm lý hài phù hợp cho giải trí nhẹ nhàng ngày Valentine. (Ảnh do Galaxy cung cấp)

Ngoài phim Việt, những nhà nhập khẩu phim chọn mùa tình nhân cho việc ra mắt những siêu phẩm điện ảnh thế giới mở màn cho phim ngoại năm 2012. Trong tháng 2 này nhà phát hành Megastar cũng nhập về bảy phim bom tấn. Riêng mùa Valentine đã có bốn phim lần lượt ra rạp bắt đầu từ ngày 3 đến 10-2. Đầu tiên Sherlock Holmes: Trò chơi của bóng đêm và Harry Potter và Bảo bối tử thần - phần 2 đã ra mắt từ ngày 3-2. Nếu Sherlock Holmes: Trò chơi của bóng đêm là câu chuyện của thám tử tài ba Sherlock Holmes (do Robert Downey Jr. thủ vai) với những màn đấu trí lẫn những pha hành động; thì Harry Potter và Bảo bối tử thần - phần 2 sẽ là cuộc chạm trán cuối cùng giữa Harry Potter và Chúa tể hắc ám Voldemort. Hai bộ phim tiếp của Megastar ra mắt vào ngày 10-2 dành cho những cặp đôi thích phiêu lưu mạo hiểm hoặc thích thể loại phim hành động đó là Journey 2: Hòn đảo huyền bí và Safe House (Chốn an toàn). Nhà phát hành Galaxy lại chọn bộ phim hài lãng mạn Jack & Jill với sự tham gia của Adam Sandler cho mùa Valentine năm nay.

Các rạp phim đều có kế hoạch tổ chức sự kiện đặc biệt và khuyến mãi cho những cặp đôi xem phim trong mùa lễ tình nhân. Cụm rạp BHD tiếp tục mùa khuyến mãi từ tết “Xem phim tết - đón lộc xuân” đến ngày 19-2. Cụ thể, khi khán giả mua hai vé xem phim bất kỳ tại BHD Star Cinema đến 16-2 sẽ được tham gia vào hai chương trình bốc thăm trúng thưởng. Có những giải thưởng phụ sẽ trao ngay tại rạp còn giải thưởng chính là xe Vespa LX 15 sẽ trao vào ngày 19-2 tại BHD Star Cinema.

Nghệ sĩ cùng tổ chức Valentine

Cụm rạp Galaxy lại tổ chức sự kiện Orange Valentine - sắc lạ ngày yêu từ ngày 3-2. Galaxy, mạng xã hội Zing Me cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà và nhóm nhạc V.Music tổ chức chương trình tỏ tình với thông điệp gửi tới nửa kia của mình.

Từ nay đến ngày 13-2, các thành viên Zing Me có thể chia sẻ những hình ảnh, bài viết về những kỷ niệm, khoảnh khắc, câu chuyện tình yêu… qua blog và MTV trên Zing Me. Nếu không phải là thành viên Zing Me các cặp đôi có thể gửi lời yêu thương đến địa chỉ thư điện tử loitraitim2012@gmail.com hoặc gửi trực tiếp lên Facebook của Galaxy Cinema. Những lời yêu hay và lãng mạn nhất sẽ được chọn để trao giải thưởng gồm DVD album ca nhạc mới nhất của Hồ Ngọc Hà và nhóm V.Music. 99 cặp tình nhân may mắn nhất sẽ được chọn tham gia sự kiện độc đáo đêm tình nhân vào tối 14-2 cùng Hồ Ngọc Hà và V.Music tại Galaxy Nguyễn Du với nhiều quà tặng và cặp vé xem phim Jack & Jill. Đặc biệt, năm bài viết ấn tượng nhất sẽ nhận được quà tặng là năm bộ nữ trang.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chọn không gian ấm cúng của Nhà hát TP.HCM để tổ chức chương trình Tình lỡ trăm năm vào tối 11-2 với các khách mời: Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Như Ý và Bình Minh. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng chủ đề Tình lỡ trăm năm diễn ra trong mùa Valentine gần kề như một món quà ý nghĩa cho những trái tim đã một lần biết đến tình yêu.

Đêm Valentine Thế Kỷ Chương trình Valentine thu hút bạn trẻ đông nhất hằng năm chính là chương trình Đêm Valentine Thế Kỷ. Năm nay chương trình sẽ được tổ chức vào tối 13-2 tại Crescent Mall, quận 7, TP.HCM và được phát sóng chính thức trên kênh MTV từ ngày 14-2. Music Video của 24 ca sĩ, nghệ sĩ: Mỹ Tâm, Uyên Linh, Thảo Trang, Thanh Bùi, Minh Hằng, Ngô Kiến Huy… cùng thể hiện ca khúc Love Out Loud của Võ Thiện Thanh với thông điệp “Tự tin nói lớn tiếng yêu”. Đêm Valentine Thế Kỷ sẽ không chỉ có 19 gương mặt nghệ sĩ tham gia mà quan trọng nhất là sự góp mặt của các cặp đôi. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, kịch bản chương trình vẫn được giữ đến phút chót.

QUỲNH TRANG