Sandra Bullock tái xuất cùng George Clooney

Theo THANH PHẠM (TTO, E!)



Thông tin trên do Hãng Warner Bros - đơn vị phát hành bộ phim - xác nhận. Đây là bộ phim của đạo diễn Alfonso Cuaron, nổi tiếng với các phim như Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban,Children of men (Những đứa trẻ của những người đàn ông).Nội dung phim kể về một nữ phi hành gia bị kẹt lại trong vũ trụ sau cú va chạm của con tàu không gian. Cô phải cố gắng xoay xở để trở về Trái đất đoàn tụ với đứa con của mình.Trong phim, George Clooney cũng vào vai một nhà du hành, đồng hành cùng Sandra Bullock trong vụ tai nạn này. Phim dự định bấm máy vào mùa xuân tới sau khi George Clooney hoàn thành bộ phim Ides of March(Ngày 15 tháng 3) do anh đạo diễn và sẽ ra rạp với phiên bản 3D.