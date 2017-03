Sao 9X của Hàn Quốc bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ

Choi Ah Ra tại một sự kiện hồi tháng 4 (trái)

Choi Ah Ra tại một sự kiện hồi tháng 4 (trái)và tại một sự kiện hôm 19/5 (phải).









































Theo Mi Vân (Dân trí/ Newsen)



Năm 2000, khi mới 6 tuổi, Choi Ah Ra đã rất nổi tiếng nhờ hình tượng đáng yêu trong quảng cáo Baskin Robbins31. Tuy nhiên, không muốn con tiếp xúc với ánh hào quang của làng giải trí khi còn quá nhỏ, gia đình cô bé đã quyết định để Choi Ah Ra không tham giađóng phim và được trưởng thành trong một môi trường bình thường nhưbạn bè cùng trang lứa.8 năm sau, Choi Ah Ra về đầu quân cho công ty quản lý nghệ sĩ hàng đầu của Hàn Quốc là Sidus HQ và chính thức bước chân vào làng giải trí. So với hình ảnh cô bé dễ thương trong quảng cáo Baskin Robbins31 ngày nào, Choi Ah Ra của hiện tại đã là thiếu nữ. Ngay sau loạt ảnh mà Sidus HQ giới thiệu, cô bé đã được nhiều cư dân mạng khen ngợi bởi gương mặt đáng yêu, cùngđôi mắt sáng.Tuy nhiên, khi xuất hiện tại một sự kiện của làng giải trí, hôm 19/5 mới đây, gương mặt Choi Ah Ra có phần khác lạ. Theo nhận xét của phần lớn cư dân mạng, ngôi sao 16 tuổi dường như sở hữu đôi mắt to tròn hơn và gương mặt trở nên căng mọng khó hiểu. Các cư dân mạng đã đặt hình ảnh của Choi Ah Ra tại một sự kiện hồi tháng 4 vừa rồi với bức ảnh mới nhất của cô bé để so sánh.Ngôi sao trẻ Choi Ah Ra đã tham gia trong một số show truyền hình như Big Heat và Second Proposal và một số bộ phim nhựa như Sympathy for Mr. Vengeance, The Retina và mới nhất là White's Curse, dự kiến ra mắt khán giả trong ngày 9/6 tới.