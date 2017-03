Kristen Stewart sẽ hóa thân thành một vũ nữ thoát y 16 tuổi trong phim Welcome to the Rileys. Trước khi bấm máy, nàng Bella trong Chạng vạng đã phải tập cách nhảy và thoát y sao cho thật chuyên nghiệp với một chuyên gia riêng suốt hai tuần liên tục.

Welcome to the Rileys sẽ được chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Sundance cuối tuần này, trước khi ra mắt khán giả toàn cầu. Theo P.T - Q.V (báo Công An TP.HCM)