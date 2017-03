Sao Hàn nổi bật thập niên 80 qua đời vì tai nạn

Kim Hwa Ran qua đời vì tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến Kim Hwa Ran tử vong ngay tại chỗ. Chồng Kim bị thương nặng, đang được điều trị tại viện. Các bác sĩ cho biết sức khỏe của anh này hiện không tốt, rất khó tiên lượng trước điều gì.



Cảnh sát cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân. Nhiều khả năng, tai nạn xảy ra do xe tải đi quá tốc độ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Kim Hwa Ran là nữ diễn viên gạo cội của màn ảnh Hàn Quốc. Cô được biết đến như nhan sắc ngọt ngào nhất thập niên 80. Năm nay 53 tuổi, Kim đến với phim ảnh từ năm 1980 khi góp mặt trong một bộ phim do đài MBC sản xuất.



Những năm gần đây, cô chỉ tham gia một số vai phụ trong Seo Yong Do, Smile Again...