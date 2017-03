Sao Hàn phát bệnh vì khoe thân

Tiếp cận với các nữ ca sĩ từ hậu trường chương trình Music Bank của đài KBS 2 TV vào ngày 24-12, các phóng viên đã phát hiện ra một sự thật đau lòng, sau lớp phấn son bên ngoài, da mặt các cô gái đều xanh tái, còn trên tay của hầu hết thành viên các nhóm nhạc nữ đều dán băng dính màu da để che đi các vết tiêm tĩnh mạch







SISTAR trên sân khấu

Theo Trần Duy ( NLĐ, Alkpop)



Bất ngờ với sự có mặt của các phóng viên, nữ ca sĩ Raina - thành viên nhóm Orange Caramel vội vã giải thích: “Do thời tiết nên gần đây sức khỏe của chúng tôi không tốt. Cảm lạnh và sốt trở thành chuyện “thường ngày ở huyện”. Để bảo đảm sức khỏe, tôi đã phải đến bệnh viện để khám trước khi tới đây tham gia biểu diễn”.Trong khu vực của nhóm SISTAR, trên bàn trang điểm cũng có những chiếc túi thuốc nhỏ đề tên hai thành viên Hyorin và Bora. Nữ ca sĩ Hyorin thành thật chia sẻ: “Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn phải tiêm và uống thuốc. Tất cả các thành viên đều phải trải qua các đợt kiểm tra sức khỏe khi tham gia chương trình”.Các cô gái của nhóm Secret cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi, nhất là Zinger. Với giọng hơi khàn, cô nói: “Thời gian gần đây, tôi thường xuyên phải tới bệnh viện vì bị viêm thanh quản”. Đại diện của Secret cho biết thêm: “Thời tiết lạnh khiến Zinger bị sốt và viêm thanh quản, cô ấy đã đến bệnh viện và được điều trị. Hiện tại, sức khỏe Zinger đã khá hơn, chỉ cần uống thêm thuốc”.Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sức khỏe kém của các sao nữ này chính là vì lịch làm việc kín “đến không thể thở được”. So với các nhóm nhạc nam, các nhóm nhạc nữ thường phải làm việc ở điều kiện khắc nghiệt hơn, phải thường xuyên mặc váy ngắn, quần short, áo ống … trong khi các buổi biểu diễn thường rất lạnh.Đặc biệt trong chương trình “80 days of promises” (tạm dịch là 80 ngày hứa hẹn) ngày 24-12 vừa qua, các cô gái của nhóm T-ara đã biểu diễn trên sân khấu ngoài trời – trong trang phục ngắn và mỏng, khi nhiệt độ trung bình đang là -18 độ C.