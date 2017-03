“Sao” kiếm tiền bằng ảnh

Tùy theo mức độ nổi tiếng, các sao Hollywood có thể kiếm tiền một cách dễ dàng từ việc bán thông tin cá nhân của họ. Một trong những cách thông dụng nhất là bán ảnh những đứa con mới chào đời cũng như hình cưới đã giúp các "sao" đút túi một số tiền kha khá, và ai cũng công nhận đó là cách kiếm tiền dễ nhất. Việc cô đào Hollywood Kim Kardashian kết hôn sẽ là tin "hot" khiến nhiều tạp chí, kênh truyền hình sẵn sàng chi tiền để có thông tin về lễ cưới của người đẹp siêu vòng ba nổi tiếng nước Mỹ.

Và chắc hẳn người nổi nhất trong đại gia đình Kardashian sẽ kiếm được hàng triệu USD từ đám cưới của mình chứ không chỉ dừng ở con số 300.000 USD trên.

Hiện tại chưa "sao" Hollywood nào qua mặt được gia đình nhà "ông bà Smith" Angelina Jolie và Brad Pitt trong việc bán ảnh con mình mới chào đời cho tạp chí Hello với giá cao ngất ngưởng 14 triệu USD. Để có hình ảnh hạnh phúc của Jolie và Pitt cùng cặp sinh đôi thiên thần của họ, bé Knox Leon và Vivienne Marcheline trên trang bìa số 1033 ra ngày 4-8-2008, tạp chí Hello phải trải qua một cuộc đấu tranh cam go với các tạp chí khác. Sau đó Jolie - Pitt đã gửi toàn bộ số tiền bán ảnh con vào tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em trên toàn thế giới.

Bức ảnh “vàng” của gia đình Jolie-Pitt đăng trên tạp chí Hello! tháng 8-2008

Năm 2006, tạp chí People cũng đã phải bỏ ra 4 triệu USD để có được tấm hình cặp đôi vàng Hollywood Angelina Jolie và Brad Pitt cùng đứa con đầu lòng của họ Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. Bức ảnh cặp song sinh Max và Emme, con của ca sĩ Jennifer Lopez và Marc Anthony xếp sau nhà "ông bà Smith" với số tiền 6 triệu USD. Hình ảnh của hai cậu bé được tạp chí People đăng trên trang bìa vào tháng 3-2008. Số tiền này tưởng đã lập kỷ lục đắt nhất tại kinh đô điện ảnh. Nhưng chỉ 5 tháng sau, kỷ lục này đã bị Knox và Vivienne phá vỡ.

Trong số những người nổi tiếng, có lẽ ca sĩ "My heart will go on" Celine Dion là người bán ảnh con với giá bèo nhất. Diva người Canada này đã đồng ý bán quyền đăng ảnh hai bé trai sinh đôi Nelson và Eddy cho tạp chí People chỉ với 150.000 USD.

Bức ảnh cưới của "đôi đũa lệch" Demi Moore và Ashton Kutcher cũng góp mặt trong danh sách những tấm hình đắt giá nhất khi được tạp chí OK! mua với giá 3 triệu USD. Demi và Ashton đã chuyển toàn bộ số tiền bán ảnh cưới của mình đến cho người dân chịu ảnh hưởng của cơn bão Katrina.

Tạp chí này cũng phải trải qua một cuộc cạnh tranh khốc liệt khi bỏ ra 2 triệu USD để có quyền tung bức ảnh cưới của ngôi sao phim "Bà nội trợ kiểu Mỹ" Eva Longoria và siêu sao bóng rổ Tony Parker. "Nữ hoàng cát-sê" Reese Witherspoon đã kiếm được một số tiền khá lớn - 1 triệu USD, từ việc bán ảnh cưới của mình với người chồng thứ hai Jim Toth. Tạp chí People đã có được những tấm hình hiếm hoi về đám cưới của Witherspoon và Toth vừa diễn ra tại Ojai, California và cho đăng trên số tháng 4-2011.

Theo Kim Phượng (HNM)