Sao mai điểm hẹn 2008: Sáu ca sĩ lọt vào vòng hai

Trong sáu ca sĩ lọt vào vòng hai có bốn ca sĩ do khán giả lựa chọn (Duy Khoa, Nhật Thu, Khắc Hiếu, Hoàng Nghiệp) và hai ca sĩ nhận được sự ủng hộ của hội đồng nghệ thuật (Hà Linh, Hải Yến). Sáu ca sĩ này sẽ tiếp tục trình diễn, luyện tập trong bốn tuần. Họ được tự do lựa chọn phong cách âm nhạc phù hợp nhất với mình. Kết quả bình chọn sẽ được tính lại từ đầu để tìm ra một ca sĩ được khán giả yêu thích nhất cùng với các giải do ban giám khảo lựa chọn.