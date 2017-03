Sao Mai Phạm Phương Thảo đấu giá áo dài tại Đức làm từ thiện

Phạm Phương Thảo trong đêm nhạc tại Đức





Chiếc áo dài của Phạm Phương Thảo mang sang bán đấu giá đã được một doanh nhân người Nghệ An mua với giá 750 euro, riêng số tranh mà cô mua từ Việt Nam sang bán được 2.600 euro và 1.000 euro tiền bán đĩa nhạc Mơ quê. Toàn bộ số tiền này Phạm Phương Thảo đóng góp vào quỹ từ thiện của Hội đồng hương Nghệ An tại Đức để giúp đỡ người dân Nghệ khó khăn.



Lẽ ra vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, Phạm Phương Thảo sẽ cho ra mắt album đặc biệt với các ca khúc về Bác để dành tặng riêng cho quê hương Nghệ An của cô. Kế hoạch này cô đã ấp ủ từ khá lâu, nhưng vì lý do sức khỏe nên cô đã không kịp hoàn thành. Cô đành lùi thời gian phát hành album vào dịp 2/9 năm nay. Hiện giờ Phạm Phương Thảo đang ở Nghệ An để tham gia Lễ hội Làng Sen.