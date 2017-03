Sao "Nhà nhỏ trên thảo nguyên" từng bị lạm dụng

Trong buổi ra mắt cuốn sách có tên Confessions of A Prairie B**ch: How I Survived Nellie Oleson and Learned to Love Being Hated vào ngày 16/6, "cô bé Nellie Oleson" một thời của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tâm sự về tuổi thơ đắng cay của mình. Alison Arngrim thú nhận mình bị lạm dụng bởi người thân từ khi mới lên 6 tuổi và sau này chính vai diễn Nellie Oleson đã cứu rỗi linh hồn của cô.

Nellie Oleson trong "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" là vai diễn để đời của Alison Arngrim. Ảnh: HGD.

"Tôi lớn lên cùng nhân vật Nellie. Cô ấy khiến tôi có đủ can đảm rời bỏ ngôi nhà ẩn chứa những điều khủng khiếp, cho dù tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa" - Alison kể lại trong nước mắt.

Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn với những nhà sản xuất của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đã đem tới cho cô vai diễn này. Nellie Oleson là một vai phản diện bị rất nhiều người "ghét bỏ" nhưng với Alison, đó là một nhân vật mang nhiều ý nghĩa: "Nellie khiến tôi từ một cô bé nhút nhát, luôn sống trong bóng tối và sợ hãi trở thành người can đảm, hoạt bát và 'lắm mồm' như bây giờ. Cô ấy dạy cho tôi phải biết đấu tranh và mạnh mẽ".

Nữ diễn viên Alison Arngrim nay đã 48 tuổi. Cô vừa phát hành cuốn tự truyện "Confessions of A Prairie B**ch: How I Survived Nellie Oleson and Learned to Love Being Hated". Ảnh: HGD.

Hiện tại, Alison Arngrim đang tham gia Hiệp hội bảo vệ trẻ em quốc gia. Trong chương trình truyền hình Today vào ngày 16/6, cô cũng chia sẻ những trải nghiệm của mình: "Khi sống chung với tội ác, dường như lúc nào bạn cũng giận dữ và mang trong mình sự thù hận. Nhưng sau đó, tôi đã tìm được một chỗ dựa tinh thần, đó chính là Nellie Oleson. Tôi không thể diễn tả nổi tình yêu cũng như lòng biết ơn của tôi với vai diễn này".

Hai nhân vật Laura và Nellie của "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" nổi tiếng một thời. Ảnh: NBC.

Alison đã nhận được hàng nghìn bức thư tâm sự từ nhiều người cũng có hoàn cảnh như cô. Trong thư, họ nói rằng họ không có một tuổi thơ hoàn hảo như trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, và đó chính là lý do họ yêu loạt phim này bởi những câu chuyện giản dị trong đó đã mang lại cho biết bao người niềm tin vào cuộc sống. Nữ diễn viên kết thúc cuộc phỏng vấn của mình với niềm xúc động: "Với tôi cũng vậy, bộ phim đã đem đến cho tôi nhiều bài học quý giá mà suốt cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được".

Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên dựa trên một câu chuyện có thật của tác giả Laura Ingalls Wilder, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên là cái tên quen thuộc đối với nhiều thế hệ khán giả xem truyền hình Việt Nam trong quãng thời gian 1995 - 1996. Phim kể về cuộc sống giản dị của gia đình Ingalls trong quá trình khai hoang thị trấn Walnut Grove, Minnesota, Mỹ, vào cuối thể kỷ 19, với nhân vật chính là Laura - cô con gái thứ hai trong gia đình.

"Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" là một trong những bộ phim kinh điển của truyền hình Mỹ. Ảnh: NBC.

Thông qua gần 200 tập phim với nhiều câu chuyện xúc động, ý nghĩa, bộ phim đề cao nghị lực và niềm tin vào cuộc sống của con người thông qua hình ảnh của gia đình Ingalls. Mặc dù sống cô độc trên vùng thảo nguyên trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt với biết bao thiếu thốn và khó khăn, họ vẫn lạc quan, yêu đời và xây dựng nên một gia đình hạnh phúc.

Theo N.M (VNE)