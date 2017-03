Sao nhạc Pop Mỹ Kelly Clarkson hết buồn chán khi đến Việt Nam

Đến TP.HCM ngày hôm qua (1-12) để chuẩn bị cho buổi biểu diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 tại Vinpearl Phú Quốc (Kiên Giang) vào tối 6-12 (truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1); thì sáng nay (2-12) ngôi sao ca nhạc Kelly Clarkson đã có buổi gặp mặt truyền thông Việt Nam tại TP.HCM. Ngay sau buổi gặp, Kelly đã lên đường đến Phú Quốc để chuẩn bị cho đêm diễn.

Trang phục đơn giản, phong thái tự tin vui vẻ của bà mẹ trẻ đã làm buổi họp báo vô cùng hào hứng.

Kelly Clarkson cho biết trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 lần này, Kelly sẽ trình diễn ca khúc đình đám nhất trong sự nghiệp âm nhạc của cô trong suốt 12 năm qua – Stronger. Bởi MV của ca khúc này Kelly có sử dụng hình ảnh các bạn trẻ nhảy flashmob trước chợ Bến Thành. Ngoài Stronger, Kelly còn trình diễn hai ca khúc: A moment like this và Because of you.

Kelly Clarkson đăng quang chương trình truyền hình thực tế American Idol vào năm 2002, đến giờ, sau 12 năm cô vẫn là ngôi sao ca nhạc đương đại có số lượng đĩa bán chạy nhất một thập kỷ qua. Kelly đã được vinh danh hai lần ở giải thưởng âm nhạc Grammy. Riêng đĩa đơn Stronger thuộc album cùng tên phát hành 2011 đã giúp Kelly chiếm ngôi vị Á quân bảng xếp hạng Billboard hot 100, top 10 bảng xếp hạng các quốc gia: Australia, Canada, Ireland, Anh,...

Trả lời câu hỏi “việc thành công từ một chương trình truyền hình thực tế thay đổi Kelly như thế nào?”; cô đã trả lời “Nhiều người tìm đến các cuộc thi âm nhạc để tìm kiếm sự thành công nhưng với tôi thì khác. Chiến thắng từ American Idol không ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi bởi bản thân tôi không quan tâm lắm đến sự nổi tiếng và giải thưởng. Sự dài hơi trong sự nghiệp mới quan trọng. Như các bạn thấy, sau 12 năm chiến thắng tôi vẫn đứng vững được với sự nghiệp ca hát, đó là sự đam mê; còn chiến thắng ban đầu không có nghĩa bạn sẽ thành công mãi mãi”.

Hiện tại trong đời sống riêng, Kelly vừa có một bé gái tròn sáu tháng tuổi. Chính thời điểm sau sinh, Kelly đang khá buồn chán. Vì thế, khi Việt Nam mời biểu diễn Kelly đã rất hứng thú.

Kelly Clarkson đến Việt Nam với chồng cũng là nhà quản lý và con gái của mình. Kelly chia sẻ “với cuộc sống dưới ành đèn sân khấu, tôi không có nhiều thời gian riêng, không gian riêng để hẹn hò. Tôi mong muốn mình gặp một người hiểu nghề nghiệp của mình, có thể là người trong nghề nhưng không phải là nghệ sĩ. Và tôi được may mắn khi gặp được chồng tôi, anh là người trong nghề nhưng không phải là một nghệ sĩ và anh đã thay thế người quản lý cũ của tôi (tức cha của tôi). Tôi luôn hạnh phúc khi có được anh, một người chồng, là người cộng sự tuyệt vời. Trong mỗi bản nhạc hay thành công của tôi đều có hình ảnh của chồng tôi.”

Sau chuyến lưu diễn tại Việt Nam, Kelly sẽ trở về Mỹ để khởi động lại sự nghiệp âm nhạc của mình với một album và một đĩa đơn. Album này cô đã thu âm trong thời gian mang thai nhưng đến nay mới phát hành bởi thời gian qua cô dành cho gia đình và thời điểm này tại Mỹ đang phát hành lại album Giáng sinh của cô thu âm năm ngoái.