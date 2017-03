Sao 'Pacific Rim' đến VN gặp 'trai đẹp bị trục xuất'

Theo kế hoạch, ba anh em họ Lưu đến TP HCM vào 18h ngày 10/9. Họ cùng đại diện ban tổ chức chương trình "Kết nối ước mơ" có các cuộc gặp gỡ thân mật và ăn tối với người hâm mộ, phóng viên trong nước. Lịch trình hoạt động cụ thể của họ chưa được hé lộ. Tuy nhiên, nhiều khả năng bộ ba có màn kết hợp với người mẫu Omar - người được khán giả Việt biết đến với nickname "trai đẹp bị trục xuất".











Anh em sinh ba người Canada gốc Việt - Mark, Lance và Charles Lưu -

trong một cảnh phim "Pacific Rim". Ảnh: Warner Bros.



Theo Thất Sơn (VNE)



Anh em sinh ba nhà Lưu gồm có: Mark Luu, Lance Luu, Charles Luu, là người Canada gốc Việt. Họ tham gia diễn xuất và làm việc trong ngành giải trí từ năm 2006. Vai diễn đầu tiên của ba anh em là đóng minh họa trong video The Kill (Bury Me) của 30 Seconds To Mars. Kể từ đó, họ bắt đầu làm quen với việc diễn xuất trong các phim ca nhạc hay đóng quảng cáo. Bộ phim đầu tay mà ba anh em nhà này tham gia là Pacific Rim - được xem là phim xứng tầm bom tấn giải trí trong mùa hè năm nay.Đêm "Kết nối ước mơ" diễn ra vào19h ngày 13/9 tại Sân vận động Quân khu 7 (TP HCM). Chương trình dự kiến đón 14.000 khán giả và đều là vé mời. Tâm điểm của chương trình là sự xuất hiện của trai đẹp nổi tiếng Omar Borkan Al Gala, ba anh em họ Lưu. Ngoài ra, các ca sĩ Việt cũng góp mặt vào đêm nhạc như: Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương…