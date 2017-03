Sao phim “Diệp Vấn” đến Việt Nam

Đây cũng là bộ phim được công chiếu mở màn cho Tuần lễ phim Hồng Kông 2013 tại Việt Nam, kéo dài trong 6 ngày (từ 22 - 27.3), do Phòng Thương mại và Kinh tế Hồng Kông tổ chức.

Nam diễn viên Hoàng Thu Sinh - diễn viên chính của phim Diệp Vấn: Trận chiến cuối cùng sẽ đến Việt Nam mở màn Tuần lễ phim Hồng Kông 2013 - Ảnh: BTC cung cấp

Sự kiện điện ảnh tầm cỡ nhất của xứ Hương Cảng lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, nhằm giới thiệu những tác phẩm xuất sắc của điện ảnh Hồng Kông đến với khán giả Việt Nam.

Trong Tuần lễ phim Hồng Kông 2013 tại Việt Nam, bên cạnh bộ phim bom tấn mới nhất Diệp Vấn: Trận chiến cuối cùng, sự kiện còn giới thiệu loạt tác phẩm điện ảnh với các đề tài đa dạng: từ võ thuật kinh điển đến phim hành động, phim tâm lý và phim tình cảm.

Nổi bật là những bộ phim như được dự kiến giới thiệu trong suốt tuần lễ bao gồm: Đoạt mệnh kim (tựa gốc: Life without Principle), Thiết thính phong vân (tựa gốc: Overheard), Nghịch chiến (tựa gốc: The Viral Factor), Xuân Kiều và Chí Minh (tựa gốc: Love in the Buff)…

Các phim trên có sự góp mặt của nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như: Thư Kỳ, Chung Tử Đơn, Châu Kiệt Luân, Cổ Thiên Lạc, Tạ Đình Phong, Hoàng Thu Sinh…

Các bộ phim thuộc Tuần lễ phim Hồng Kông 2013 tại Việt Nam sẽ được trình chiếu tại cụm rạp BHD Star Cineplex Icon 68, TP.HCM. Vé xem phim hoàn toàn miễn phí và được phát trước mỗi giờ chiếu 2 tiếng, ngay tại cụm rạp BHD Star Cineplex Icon 68. Mỗi khán giả được đăng ký tối đa 2 vé. Chi tiết về lịch chiếu có tại facebook của Tuần lễ phim Hồng Kông 2013 tại Việt Nam (http://www.facebook.com/TuanLePhimHongKongTaiVietNam).

