Sao phim “Harry Potter” lần đầu khoe bạn gái

Erin Darke duyên dáng với đầm xanh còn Daniel Radcliffe lịch lãm với vest đen. Cả hai liên tục nhìn nhau, cười rạng rỡ và thỉnh thoảng còn nói đùa với nhau, không e dè ống kính truyền thông.

Trước đó, cánh săn ảnh chụp được cảnh Daniel và Erin cùng nhau đi mua sắm tại một cửa hàng bách hóa ở New York. Đây là lần đầu tiên họ công khai thân mật chốn công cộng và hẳn nhiên ngay lập tức xuất hiện trên các báo.

Đại diện của Erin xác nhận rằng cô và Daniel đã hẹn hò ít nhất 2 năm nay, tức 6 tháng trước khi thông tin Daniel chia tay bạn gái Rosie lan rộng. Họ gặp nhau trên trường quay phim Kill Your Darlings năm 2012. Tuy nhiên, do giấu khá kỹ nên cặp đôi này vẫn hẹn hò bí mật và mới bị lộ gần đây.

Sau loạt phim Harry Potter, Daniel Radcliffe còn tham gia vài phim khác và đặc biệt là đóng kịch. Giải Tony là giải thưởng giành cho giới sân khấu danh giá của nước Mỹ. Năm nay, All the Way được trao giải Vở kịch xuất sắc nhất. Trong khi đó, A Gentleman's Guide to Love and Murder giành giải Nhạc kịch hay nhất...