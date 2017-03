“Sao” tự phong và những trò bẩn

“Sao” nhiều như... xe ôm!

Đến các sân khấu đại nhạc hội, nhất là những chương trình được tổ chức ở vùng sâu, vùng xa, khán giả rất dễ bị choáng ngợp bởi tên tuổi của một “trời sao” lạ hoắc: Ngôi sao trẻ triển vọng A., ngôi sao trẻ đang lên C., ngôi sao Vầng trăng cổ nhạc X., ngôi sao Làn sóng xanh Y., ngôi sao Mưa bụi T.... Chừng gặp rồi mới vỡ lẽ: Nghệ sĩ X. từng diễn trong một trích đoạn của chương trình Vầng trăng cổ nhạc; ca sĩ Y. may mắn có một ca khúc được giới thiệu trong chương trình Làn sóng xanh; ca sĩ, nghệ sĩ T. từng biểu diễn trong chương trình video ca nhạc Mưa bụi. Riêng A. và C. thì trẻ đến độ chẳng biết là ai.

Lý giải hiện tượng này, nhiều bầu sô thường diễn giải: “Có nhiều “sao” như vậy mới thu hút được khán giả”. “Băng rôn quảng cáo của ca sĩ mang tới nên họ muốn ghi gì là chuyện của họ”. “Mấy em đó ca cũng được lắm, quảng cáo như vậy coi như khích lệ tinh thần tụi nó!”... Điều buồn cười là tuy được phong “sao” nhưng cát-sê của những ca sĩ này rất “bèo”.

“Băng rôn quảng cáo của ca sĩ mang tới nên họ muốn ghi gì là chuyện của họ” - Một bầu sô nói.

Thậm chí có người còn phải chi thêm tiền cho bầu sô để được giữ chữ “sao” trên băng rôn và trong lời giới thiệu của MC. Đơn cử như trường hợp ca sĩ TK, suốt 3-4 năm trời chi cho bầu D. gần cả tỷ đồng để nhờ “đẩy” tên nhưng đến giờ tiếng tăm cũng chẳng mấy ai biết đến. “Ca sĩ nhiều như xe ôm cũng tốt chứ! Cạnh tranh càng nhiều thì tụi nó mới hết làm giá cát-sê với mình...” - bầu X. đã nói như vậy khi tôi vọt miệng so sánh ca sĩ mới của ông nhiều như... xe ôm.

Mạnh vì gạo, bạo vì... quảng cáo

Việc tự phong “sao”, cộng thêm cách lập lờ đánh lận con đen khi viết chữ trên băng rôn quảng cáo (“Tiểu BC” thì viết chữ “Tiểu” nhỏ xíu), ngoài mục đích “gạt” khán giả, còn là chiêu lăng-xê “gà nhà” của bầu sô. Điển hình trường hợp của ca sĩ ĐH. Từng là ca sĩ hát lót cho một sân khấu tạp kỹ trên đường Ba Tháng Hai, ĐH đã để lại ấn tượng khá sâu sắc vì làm rơi micrô lúc đang... múa hát. Sau sự cố khoảng một năm, giờ ĐH đã trở thành “sao” tại miền Tây nhờ mẹ ruột là bà bầu P. bỏ tiền làm album ào ạt để tặng khán giả. Ngoài ra, bà còn lập đoàn tạp kỹ để ĐH hát chánh, căng băng rôn quảng cáo “ngôi sao” ĐH thật to...

Cách lăng-xê theo kiểu “mạnh vì gạo, bạo vì quảng cáo” này quả hiệu nghiệm: ĐH nhanh chóng trở thành “sao” dù chỉ ở tỉnh. Học theo cách bà bầu P., ông bầu kỳ cựu M. cũng “thảy” con lên sân khấu với nghệ danh J., ăn theo tên một ca sĩ hải ngoại nổi tiếng. Nhưng do bầu M. thua xa bầu P. cái khoảng “gạo” và J. thì kém xa ĐH cái khoảng “sắc”, nên dù có “bạo” đến đâu, đến giờ J. vẫn chẳng được ai biết đến.

Ngoài tự phong “sao”, chuyện phát hành album của các ca sĩ hiện nay cũng... “vô thiên lủng”. Không đủ tiền mướn đạo diễn, quay phim... một số ca sĩ làm album theo kiểu tập hợp các ca khúc trên truyền hình, sân khấu hoặc quay lấy có. Chưa được xét duyệt cấp phép và cũng không qua phát hành chính thức, những album này đến với khán giả chủ yếu là do ca sĩ tặng hoặc “nhờ” đầu nậu phát tán. Ấy vậy mà đã có ca sĩ “làm chơi ăn thiệt” như NQL với bài Chuyện tình bên ao cá hoặc LTS với album ca cổ nhạc tổng hợp. Sau khi album phát hành, cát-sê của hai ca sĩ này đã nhanh chóng tăng 8-10 lần khi lưu diễn tỉnh.

“Công nghệ”... phát tán tên tuổi

Nhiều bầu sô cho biết chuyện thành “sao” hiện nay rất đơn giản. Chỉ cần “trúng” một ca khúc nào đó là tự nhiên vọt thành “sao”, như CGK với Anh chàng đẹp trai, LH với Đừng cho tôi biết em dối gian... Lúc đó tha hồ “hét” giá. Nắm được cái “thóp” này, những biên tập, nhạc sĩ, đạo diễn có tiếng đã lợi dụng mối quan hệ với các sân khấu và đài truyền hình để “chém đẹp” những ca sĩ lần đầu làm album. Tin tưởng nhạc sĩ H., cũng là thầy dạy thanh nhạc, ca sĩ Q. đã nhờ thực hiện album đầu tay. Trước cái giá ngất trời (gần 300 triệu đồng) nhưng chất lượng khá “khiêm tốn”, Q. chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay vì: “Ổng là biên tập chương trình của đài, cự với ổng có nước khỏi được lên tivi”.

Với TĐ, một ca sĩ mới từ tỉnh về hát ở TP.HCM, thì mỗi lần thực hiện xong một video clip là anh lại có thêm “kinh nghiệm thương đau” về chuyện bị lừa và thay đổi ê-kíp thực hiện. Mất gần nửa năm thực hiện album với giá 185 triệu đồng qua nhiều ê-kíp thực hiện khác nhau, cuối cùng album của TĐ cũng được “đẻ non” cách đây gần hai tháng. Gọi là “đẻ non” vì hết 2/7 ca khúc trong album có cảnh minh họa là... những tấm ảnh chân dung của TĐ. Anh cay đắng nói: “Sau chuyện này, tôi trở nên nghi ngờ và mất lòng tin với tất cả...!”.