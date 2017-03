Sao TVB Mã Đức Chung bất ngờ đến chúc mừng Khánh My

Buổi ra mắt MV Be strong của Khánh My diễn ra tại cụm rạp CGV Hoàng Văn Thụ, TP.HCM. Đây là lần đầu Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2016 có sản phẩm đánh dấu việc lấn sân sang lĩnh vực ca hát.





Khánh My và Mã Đức Chung

Rất nhiều nghệ sĩ đến chung vui với Khánh My như: Diễn viên Trần Bảo Sơn, Hiếu Nguyễn, Đức Hải, Kiều Trinh; người mẫu Trương Nam Thành, ca sĩ Thu Thủy... nhưng nổi bật trong số đó là diễn viên TVB (Hong Kong) Mã Đức Chung.

Ngay khi vừa đáp chuyến bay đến Việt Nam, anh đã tức tốc đến buổi giới thiệu MV đầu tay của Khánh My để chúc mừng cô từ khá sớm. Ngay khi gặp người đẹp, nam diễn viên “Phi Hổ” đã bày tỏ niềm vui, dành tặng hoa cho nữ diễn viên 9x.



Thời gian này, Mã Đức Chung tiếp tục ở lại TP.HCM để tham gia diễn xuất cùng Khánh My

Mã Đức Chung và Khánh My là hai người bạn thân thiết, gặp gỡ và quen nhau từ khi đóng chung phim Tình xuyên biên giới. Họ thường xuyên giữ liên lạc và chia sẻ với nhau về công việc, cuộc sống. Sau khi ra mắt MV, Mã Đức Chung và Khánh My sẽ tiếp tục đồng hành trong những ngày tới tại phim trường Tình xuyên biên giới.

MV Be strong được thực hiện bởi đạo diễn Danny Đỗ, trên nền nhạc ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận viết riêng cho Khánh My.





Từ sau khi giành được ngôi vị Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2016, Khánh My ít xuất hiện trước công chúng hơn để tham gia các dự án điện ảnh, âm thầm theo học các lớp luyện thanh, nhảy hiện đại để chuẩn bị cho sản phẩm lần này.

Khánh My chia sẻ: “Đây là đứa con tinh thần thể hiện niềm đam mê và khả năng của My, My đang chứng minh điều đó bằng một sản phẩm âm nhạc cụ thể chứ không phải là lời nói suông”.



Chọn diễn viên tên Ngọc Trinh cho mối tình tay ba trong MV của mình, Khánh My làm khán giả dễ liên tưởng đến mối tình tay ba của Khánh My - Ngọc Trinh và một đại gia thời gian qua

Be strong là câu chuyện với nội dung một cô gái phát hiện ra người mình yêu có nhân tình. Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô không thể kiềm được nước mắt khi nhớ lại thời gian cả hai đã từng có những kỷ niệm đẹp bên nhau.

Điều thu hút ở MV này còn là việc xuất hiện của diễn viên mang tên Ngọc Trinh vào vai người thứ ba. Điều này cũng có nét tương đồng với những tin đồn giữa diễn viên Ngọc Trinh và diễn viên Khánh My cùng “quen” một người trong thời gian qua.