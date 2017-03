Sao và ngày Tình yêu: Josh Duhamel không tin tình yêu sét đánh

Sau Transformers: Revenge of the Fallen, Josh Duhamel vừa được mời tham gia bộ phim tìn cảm, lãng mạn mang tên When in Rome cùng nữ diễn viên Kristen Bell. Đây là một câu chuyện khá thú vị với bối cảnh ở “thành phố vĩnh cửu” Rome.

Josh và vợ - ca sĩ Fergie- trong ngày cưới

“Điều hài hước trong When in Rome là tất cả các chàng trai đều chạy theo cô gái do Kristen Bell bởi cô ấy đã nắm được đồng xu mà họ ném xuống dòng nước ở Rome. Tôi chỉ có thể tiết lộ đến thế. Đó cũng là tình huống khiến nhân vật của mình có được người phụ nữ trong đời anh ta. Nhân vật của tôi đã theo đuổi cô ấy nhiều tuần để cuối cùng cô ấy nói đồng ý”.



Khi được hỏi liệu anh và vợ mình, ca sỹ Fergie có cảm thấy bị “sét đánh” trong lần gặp đầu tiên như trong bộ phim hay không, Josh Duhamel khá thành thật: “Tôi không tin lắm vào tình yêu sét đánh nhưng tôi nghĩ khi nó đến, chúng ta đều có cảm giác về người đối diện khi lần đầu tiên chúng ta gặp họ. Tôi nghĩ khi bắt đầu bất cứ một mối quan hệ nào, bạn đều nghĩ “đây là người số 1” nhưng thực tế, sẽ tốt hơn khi để cuộc sống chứng mình điều đó cho bạn”.

