Sao Việt bị ném đá vì khoe tiền của

Mới đây, trên trang cá nhân, Thủy Tiên chia sẻ với người hâm mộ bức hình đang đếm tiền đính kèm lời bình: "Hết tiền rồi, đi về ngủ thôi". Trong hình ảnh, quanh chỗ nữ ca sĩ ngồi có nhiều món đồ hàng hiệu.

Thủy Tiên bị ném đá vì khoe ảnh ngồi đếm tiền giữa đống đồ hàng hiệu.

Ngay lập tức, người hâm mộ đã lên tiếng chỉ trích thói khoe khoang của giọng ca Chàng trai tháng 12. Không ít khán giả trách cô không chịu làm từ thiện, rảnh rỗi đi mua sắm hàng hiệu còn đăng ảnh khoe tiền. Nhiều fan khẳng định, họ cảm thấy rất thất vọng trước hành động khoe mẽ thiếu thông minh của thần tượng.

Rất nhiều bình luận không hài lòng đã xuất hiện trên trang cá nhân của Thủy Tiên: "Thế này mà kêu hết tiền thì ai có tiền?", "Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Sướng không biết đường sướng còn kêu mình khổ" hay "Chị có biết còn rất nhiều người nghèo khổ, không có tiền hơn chị không? Chị đang sống trong cuộc sống sung sướng như thế là nhờ phước lớn của kiếp trước, vậy mà còn than vãn. Em nghĩ chị nên bớt khoe của mà hãy làm từ thiện giúp người nghèo để tích đức cho chị và con của chị!".

Nhiều fan thẳng thắn chỉ trích thói khoe mẽ của giọng caGiấc mơ tuyết trắng.

Thu Minh khoe xe chủ quyền tiền tỷ

Hồi cuối tháng 2, trên trang cá nhân, Thu Minh chia sẻ hình ảnh đang ngồi trên chiếc xế hộp mới với câu bình luận khá tự hào: "Có một sự khẳng định chủ quyền rất nhẹ ở đây. Thu Minh'S Class... I like it... like it".

Thu Minh bị chỉ trích vì khoe xe chủ quyền tiền tỷ.

Tuy nhiên, sự vui mừng của giọng ca Đường cong nhanh chóng bị vùi dập khi bức hình trở thành đề tài bàn luận xôn xao của cư dân mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng, có rất nhiều ý kiến "ném đá" thói khoe mẽ của nữ ca sĩ. Không chỉ so sánh cuộc sống của cô với những mảnh đời còn khó khăn, nhiều người gay gắt chỉ trích giám khảo The Voice không dùng tiền vào mục đích từ thiện, chỉ biết mua sắm cho bản thân.

Có dân mạng bình luận ngay dưới bức ảnh của cô: "Xin đừng khoe của, dân mình còn nghèo lắm, tạo thêm cho dân chúng sự tủi thân là mất phước đó bạn. Nên đưa những hình ảnh hoạt động âm nhạc của bạn nhé". Hoặc có người viết: "Vẻ đẹp tâm hồn vẫn đẹp hơn. Nhiều mảnh đời bất hạnh đang còn đó. Nếu tôi là Thu Minh, tôi sẽ bay đến tận cùng tổ quốc, đem nắng ấm đến vùng cao, hẻo lánh. Lúc đó không cần xe xịn, không cần make-up..., Thu Minh vẫn là ánh sáng của mặt trời".

Rất nhiều comment không hài lòng được các fan để lại dưới hình ảnh.

Thay vì gỡ ảnh hay im lặng trước những lời chê trách, Thu Minh thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân: "Việc mình sống và làm việc thế nào đó là điều diễn ra hằng ngày để mọi người nhìn vào mà đánh giá đó mới là quan trọng. Sống có nhiều điều để vươn tới, quan tâm, gìn giữ, chia sẻ và để... khoe là hạnh phúc nhất. Sống chỉ biết soi người, không nhìn lại bản thân mình là tội nghiệp nhất".

Thu Minh phản pháo trên trang cá nhân.

Bằng Kiều đi ăn trưa bằng trực thăng

Đầu tháng 4 vừa qua, giọng ca Nơi tình yêu bắt đầu hào hứng khoe với người hâm mộ hình ảnh đứng bên trực thăng. Nam ca sĩ viết: "Lần đầu tiên bay máy trực thăng đi ăn trưa, quý phái thế chứ...".

Bức ảnh và lời chia sẻ của giọng ca gốc Hà thành nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, gây ra những ý kiến trái chiều trong người hâm mộ. Bên cạnh những bình luận tỏ vẻ thích thú, không ít người chỉ trích Bằng Kiều hoang phí, khoe khoang.

Những hình ảnh khiến Bằng Kiều bị ném đá vì khoe khoang.

Một độc giả viết: "Một buổi ăn trưa của anh có thể lại là suất ăn cả năm của một số gia đình nghèo khổ! Anh giàu, anh đại gia, anh thoả mãn với những gì anh đang hưởng thụ nhưng anh biết không... Còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh".

Dương Triệu Vũ mừng tuổi bằng tiền mệnh giá cao



Hồi đầu năm, Dương Triệu Vũ đăng tải một tấm hình chụp một tập tiền 200 nghìn lên trang cá nhân và cho biết rằng đó là số tiền dùng để mừng tuổi đầu năm mới. Nam ca sĩ viết: "Hôm nay chuẩn bị tiếp bao để lì xì… Ai muốn không?". Tuy nhiên, thay vì nhận được câu trả lời từ phía người hâm mộ, Dương Triều Vũ lại bị chỉ trích đang khoe tiền.

Nhiều người bình luận: "Người ta mừng tuổi 10, 20 nghìn, anh mừng tuổi 200 nghìn, đại gia quá đi. Giàu có nên thích khoe khoang phải không?" hay "Không biết cát-xê khủng cơ nào mà "nổ" kinh quá. Mừng tuổi cả xấp tiền polime"...

Hình ảnh này khiến Dương Triệu Vũ bị chỉ trích là thích khoe khoang sự giàu có.

Phương Trinh đánh lô tô 500 nghìn một ván

Ngay ngày đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ, Angela Phương Trinh cùng gia đình rủ nhau chơi lô tô. Cô chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Tối mùng một rủ mấy chị nhà bên sang nhà chơi lô tô. Ván đầu Trinh thắng luôn nè". Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trên "chiếu" lô tô, những đồng tiền mệnh giá 500 nghìn được bày la liệt.

Mức tiền chơi lô tô rất cao của gia đình Angela Phương Trinh khiến rất nhiều người giật mình. Bên cạnh việc cảnh báo cô đang vi phạm pháp luật, không ít fan lên tiếng chỉ trích hành vi khoe tiền: "Chơi lô tô gì mà tận 500k một ván, thích khoe tiền à?" hay "Vừa đầu năm đã tỏ ra giàu có hơn người. Đánh nhỏ ghê. 500k/ván".

Angela Phương Trinh khoe ảnh chơi lô tô ngày Tết.

Trên "chiếu bạc" chỉ có toàn tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng.

Quang Lê nằm giữa đống đôla Mỹ

Trước đó, Quang Lê cũng từng "hứng đá" khi khoe ảnh nằm trên những tờ đôla và quan điểm về "hạnh khúc khi có tiền" trên trang cá nhân: "Tiền có đem hạnh phúc? Có người cho là tiền không đem lạnh phúc, vì tiền có thể mua căn nhà nhưng không mua được tổ ấm, tiền có thể mua người mình yêu thương, nhưng không mua được trái tim của người đó. Nhưng hỏi thế gian có ai hạnh phúc mà không có tiền? Hãy cho ý kiến riêng của mình nhé cả nhà ơi".

Nam ca sĩ từng bị chỉ trích nặng nề vì hình ảnh này.

Ngay lập tức, cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích hành động khoe khoang một cách thiếu suy nghĩ của Quang Lê. Nhiều fan thẳng thắn chia sẻ sự thất vọng vì thần tượng. Họ cho rằng thay vì khoe mẽ tiền bạc và đặt câu hỏi: "Ai có thể hạnh phúc mà không có tiền?", giọng ca Đôi mắt người xưa nên đi làm từ thiện và cảm nhận hạnh phúc của những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.