Sao Việt: "Bỗng dưng" mang bầu, "bỗng dưng" làm cha

Người mẫu Thanh Hoài

Tuyên bố lúc đầu là vậy nhưng sau đó vẫn thấy Đông Nhi xuất hiện trên một vài sân khấu ca nhạc thì quản lý của ca sỹ này lại cho rằng cô cần phải hoàn thành nốt các hợp đồng đã kí. Và tin cuối cùng thì ca sỹ này sẽ chỉ rời khỏi showbiz khoảng 3 tháng với lý do sức khỏe.Nhưng ngay sau đó, hàng loạt tin đồn rộ lên cho rằng Đông Nhi định bỏ hát vì có em bé và phải chuẩn bị làm đám cưới. Trước thông tin bỗng dưng có “bầu”, cô ca sỹ tuổi tin khá ngỡ ngàng. Cô chia sẻ: “Mặc dù biết tin đồn là không tránh khỏi trong showbiz nhưng Nhi vẫn cảm thấy rất buồn vì những tin đồn ác ý và vô căn cứ như vậy. Nhi mong những người dựng lên chuyện này hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi phát ngôn những câu nói có thể làm ảnh hưởng nặng nề đến danh dự và cuộc sống của người khác.Nguyên nhân hoàn toàn là do sức khoẻ của Nhi không được tốt. Ngày trước Nhi có thực hiện một ca phẫu thuật, nhưng do chủ quan không chịu nghỉ ngơi, tham công tiếc việc nên bây giờ bị đau trở lại và tình trạng có phần xấu hơn trước rất nhiều…”.Là một trong những người mẫu khá sáng giá của làng showbiz Việt, Thanh Hoài còn gây ấn tượng ở lĩnh vực điển ảnh. Năm 2010, Thanh Hoài có tham gia một vai trong bộ phim Cô nàng bất đắc dĩ nhưng ngay sau đó thì gần như“mất tích luôn”.