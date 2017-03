Sao Việt đồng loạt đổi ảnh đại diện để nguyện cầu bình an cho Paris

Hàng trăm sao Việt đã đồng loạt đổi ảnh đại diện phủ màu cờ quốc kỳ Pháp trên trang cá nhân để nguyện cầu bình an cho những nạn nhân xấu số vừa nằm xuống trong vụ khủng bố đẫm máu tại Paris vừa qua.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân để nguyện cầu bình an cho Paris.

Trong đó, rất nhiều sao Việt cũng hưởng ứng trào lưu này. Với họ, trong thời điểm chưa biết làm gì để chia sẻ nỗi đau với người dân Paris thì việc thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân theo hình thức này cũng là một cách để bày tỏ sự sẻ chia với nước Pháp.

Ca sỹ Nathan Lee viết: “Rất nhiều bạn của mình đang ở Paris khi ghé qua facebook mình thấy mọi người để avatar ủng hộ nước Pháp họ thật sự cảm động. Nếu '”trào lưu'” là cách thể hiện và chia sẻ những yêu thương, những cảm thông một cách rất văn minh của facebooker Việt thì mình xin nghiêng mình ủng hộ cái '”trào lưu'” đầy nhân văn này”.

BTV Quang Minh cũng chia sẻ: “Ngồi cạnh mình hôm nay trên máy bay là một cặp vợ chồng Pháp, họ sống ở Paris và ngay gần với sân vận động, nơi diễn ra vụ xả súng đẫm máu đang làm dấy lên lòng căm phẫn trên toàn thế giới. Trò chuyện với mình, họ không nói đến việc họ có gặp may hay không khi đang ở Việt Nam và biết gia đình họ ở Pháp an toàn, họ chỉ cảm thấy từ hôm qua đến nay không ăn không ngủ được vì chung nỗi đau với nước Pháp. Họ đã huỷ chuyến du lịch (lẽ ra còn 5 ngày) để quay trở về Paris. Người vợ nói: “Tengo ganas de llorar mucho mas que viajar, aunque me quedan 5 dias aqui en Vietnam. Pobre mi Paris. Sobre todo, quiero regresar enmediatamente a compartir con mi patrio”.

(Tạm dịch: Thật buồn khi nghĩ đến câu chuyện này, và nỗi lòng của những gia đình có thân nhân thiệt mạng trong các vụ khủng bố không chỉ ở Paris ngày hôm qua). Thật buồn cho nhân loại”. Cùng với những lời chia sẻ này, BTV Quang Minh cũng đã thay đổi ảnh đại diện phủ nền màu cờ quốc kỳ Pháp để thể hiện tấm lòng của mình.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng bày tỏ rằng: “Tôi tin rằng không có tôn giáo nào, tín ngưỡng nào, lý tưởng nào đáng kính, đúng đắn, thiêng liêng mà trao nhiệm vụ cho con người làm tổn hại nhau, giết nhau cả.

Nếu có thì chắc chắn những thứ đó chỉ là nguỵ tạo, lợi dụng của mưu đồ chính trị tranh dành quyền lợi. Chỉ có tri thức mới giúp con người có nhận thức đúng giá trị con người, niềm tin và lý tưởng.

Trước đó, làm sao mà con người có thể giết con người được?. Cầu nguyện đấng tối cao ban cho con người tri thức và nhận thức về giá trị cuộc sống hạnh phúc”.

Đinh Mạnh Ninh chọn hình chắp tay phù màu cờ quốc kỳ để hướng về Paris, nơi đang bao phủ màu tang tóc.

Ca sỹ Phạm Thu Hà đưa ra một câu chuyện và nói lời nguyện cầu cho Paris: “Ông Obama đã nói: “Một lần nữa chúng ta chứng kiến hành động dã man nhằm khủng bố những người dân thường vô tội. Đây là hành động tấn công không chỉ đối với Paris hay đối với nước Pháp, mà là tấn công vào tất cả nhân loại và những giá trị mà cả thế giới cùng tôn trọng”.

Đối với tôi đây là hành động hèn hạ ẩn trong tâm hồn của quỷ dữ. Xin gửi những tình cảm và lời nguyện cầu tới các nạn nhân, gia đình của họ và toàn bộ những người dân Paris. Cầu nguyện cho Paris”.

Nhạc sỹ Giáng Sol sau khi đổi ảnh đại diện đã thốt lên: “Ôi Paris! Mong mọi người bình an”.

Diễn viên Chi Bảo chọn cách ngồi thiền để gửi năng lượng bình an cho người dân Pháp.

MC Phan Anh cũng viết: “Just for Paris. Let do it!” (Nguyện cầu cho Paris, hãy làm điều đó).

MC Nguyên Khang cũng khẩn thiết nguyện cầu: “Cầu xin những điều may mắn và tốt đẹp sẽ đến với những người dân Pháp và các du khách. Xin chia buồn cùng những nạn nhân của vụ khủng bố đẫm máu này. Paris đất nước của sự lãng mạn và yên bình, phút chốc đã trở nên đau thương. Pray for Paris”.

Ca sỹ trẻ Đinh Mạnh Ninh cũng gửi lời nguyện cầu: “Cầu mong những linh hồn vô tội siêu thoát. Cầu mong hoà bình cho thế giới để không ai phải chịu khổ đau! Cầu mong nước Pháp sớm vượt qua nỗi đau này…”.

Diễn viên Chi Bảo chia sẻ hình ảnh ngồi thiền để gửi năng lương bình an cho những người dân Paris với lời nhắn: “Xin gửi chút năng lượng an bình cho Paris thân yêu”.

Rất nhiều người dân và các nhân vật nổi tiếng của Việt Nam đã đồng loạt treo bức ảnh này để nguyện cầu cho Paris.

Ngoài ra, rất đông các nhân vật nổi tiếng khác của showbiz Việt cũng gửi hàng trăm lời nguyện cầu và sẻ chia đến những nạn nhân xấu số vừa ngã xuống của Paris như: MC Tạ Bích Loan, ca sỹ Quang Dũng, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, MC Nguyễn Hoàng Linh, MC Việt Tú, ca sỹ Huy Thọ (La Thăng), nhạc sỹ An Hiếu, nhạc sỹ Minh Khang, ca sỹ Mỹ Dzung, ca sỹ Minh Tuấn…

Diễn viên Midu

Á hậu Trương Thị May

Á khôi áo dài - người mẫu Lệ Quyên

Ca sĩ Hoàng Lê Vi

Ca sỹ Thu Thủy

Ca sỹ Sơn Ngọc Minh

Ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh

Ca sĩ Thanh Duy Idol

Ca sĩ Đào Bá Lộc

Cựu thành viên V.Music Hồ Đức Lợi

Nhạc sĩ Minh Khang

MC Anh Khoa

MC Liêu Hà Trinh

Đạo diễn Quý Khanh

Việc thay cờ Pháp nhằm chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với nước Pháp của sao Việt cũng là một hành động đẹp và ý nghĩa mang tính xã hội và sự quan tâm đến cộng đồng.

"Ca sỹ Hà Anh lý giải việc đổi ảnh đại diện phù cờ quốc kỳ Pháp: Các bạn có hiểu về một biểu tượng văn hoá thế giới, có biết đó là ngôn ngữ của tình yêu, đã có lần nào nghe thấy "nụ hôn kiểu...", đã từng một lần mơ ước đứng ở đó nắm tay người mình yêu thương. Đó là nước Pháp, là Paris và tháp Eiffel. Tôi để ảnh đại diện nước Pháp không phải vì tôi muốn tăng thêm follow (lượng theo dõi) cũng ko cần có thêm like và nhiều comment. Tôi hiểu được nỗi đau của những người vô tội, tôi cầu nguyện cho họ. Giống như cả thế giới đã cầu nguyện cho Việt Nam

thời còn chiến tranh... chỉ là vì thời đó họ không có ảnh đại diện để thay thôi. Người Pháp dùng Facebook​ không nhiều, họ dùng mạng xã hội khác ​nhưng sẽ thật hạnh phúc khi ở một khoảnh khắc nào đó họ biết rằng cả thế giới đang hướng về họ và sẻ chia với họ.​ Hãy đoàn kết các bạn nhé, chúng ta đều là người mà".

Theo Hà Tùng Long - Băng Châu (Dân trí)