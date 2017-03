Sao Việt kể chuyện cầm lái

Kỷ niệm lần đầu cầm lái của các nghệ sĩ cũng lắm chuyện thú vị…



Ca sĩ trẻ Thùy Trang kể về lần đầu cầm lái: "Hồi đó Thùy Trang đang sinh sống và học tập tại Pháp, ở cùng với mẹ. Đó cũng là ngày đầu tiên Thùy Trang học lái xe. Vì chưa bao giờ được cầm lái nên Thùy Trang rất run, cứ bị lúng túng, nhầm lẫn giữa chân ga và thắng (!) làm cho cả mình và thầy dạy lái xe một phen hoảng vía.



Trang cũng chia sẻ về sở thích và hướng lựa chọn xe hơi của mình: "Thùy Trang thích dòng xe có nhiều tính năng tiện lợi cho người sử dụng và những xe trang bị các thiết bị an toàn cao như túi khí, chống bó thắng xe, chống trơn trượt và hỗ trợ dừng dốc tốt. Ngoài ra, Thùy Trang rất thích nghe nhạc trên xe, đặc biệt là các bài hát mình vừa thu xong, nên Trang sẽ ưu tiên chọn những dòng xe trang bị các thiết bị giải trí và loa thật hay".



Hỏi về hình ảnh một chiếc siêu xe như nhiều người mơ ước, Thùy Trang tâm sự: "Nếu có siêu xe thì Thùy Trang nghĩ mình sẽ không phù hợp để tự cầm lái, vì vậy nếu có Thùy Trang cũng sẽ tuyển một tài xế cho mình. Nhưng hiện giờ Thùy Trang không nghĩ đến việc sở hữu một siêu xe.



Trang quan niệm xe hơi cũng chỉ là một phương tiện phục vụ cho cuộc sống và công việc của mình, nên phương tiện đó không cần quá xa xỉ, chỉ cần phù hợp và tiện dụng đối với Trang là đủ rồi".







Trang Nhung và chiếc Audi A4 - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng Trang Nhung và chiếc Audi A4 - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng







“Ốc” Thanh Vân - Ảnh: Nhân vật cung cấp “Ốc” Thanh Vân - Ảnh: Nhân vật cung cấp



Còn nữ ca sĩ Giang Hồng Ngọc thì vẫn cần ba làm... tài xế riêng bởi: "Tôi nhát lắm, không dám tự cầm lái. Mà ba tôi cũng không dám cho tôi tập lái nữa. Mỗi người có một sở thích khác nhau. Đối với nghệ sĩ thì thường có cách sống và niềm vui riêng. Với tôi niềm vui đó cũng giản dị thôi. Chiếc xe của tôi hiện giờ là chiếc KIA Morning 2011. Chiếc xe này đã đem lại cho tôi nhiều may mắn trong công việc. Nó nhỏ gọn, dễ thương rất thuận tiện cho tôi và cả gia đình mình".Diễn viên Trần Bảo Sơn kể về chuyện cầm lái của mình, nghe hơi... lạ nhưng cũng khá có lý: "Hồi còn ở Mỹ, tôi vẫn tự mình lái xe, còn ở Việt Nam, tôi giao xe cho tài xế vì đường sá đông quá! Tôi cũng… nhát nên không dám cầm lái" (cười).Nam diễn viên của Ngôi nhà trong hẻm chia sẻ: "Hồi xưa tôi thích đi những chiếc xe hai cửa và loại xe tôi thích nhất là Aston Martin". Trần Bảo Sơn kể anh thi lấy bằng lái xe tại Mỹ. Thi cũng khó nhưng anh may mắn đậu từ lần đầu tiên. Lái xe luôn mang đến cho anh cảm giác thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.Ca sĩ Thanh Bùi lại nhớ lại: "Lần đầu tiên tôi chạy xe ô tô là khoảng năm 17 tuổi, tôi rất thích xe, và ước mơ trong thời điểm đó là được chạy xe đua F1. Cảm giác tự lái ô tô rất thích thú, khi đó mình thấy rất tự do, thoải mái, có thể tự đi đến nhiều nơi mình muốn mà không phụ thuộc vào điều gì. Năm 17 tuổi, tôi nghĩ mình chạy xe giỏi rồi, siêu rồi, nhưng lần đầu tiên khi lùi xe tôi đã.... tự đụng xe vào cột điện (cười lớn)".Chiếc xe đầu tiên anh cầm lái là chiếc Mitsubishi Pajero, xe của mẹ Thanh Bùi chạy được 1 năm, và sau đó em trai anh khi chạy thì bị đụng xe. Sau sự cố đó, nam ca sĩ này quyết định mua chiếc xe đầu tiên của riêng mình là Mitsubishi Lancer, màu xanh dương.Đối với anh, chiếc xe đầu tiên do anh tự mua có ý nghĩa rất đặc biệt. Anh tâm sự: "Tôi không ước mơ sẽ được sở hữu siêu xe, vì tôi thấy nhu cầu của mình không cần thiết phải sử dụng đến siêu xe. Còn ước mơ từ trước đến nay của tôi vẫn là được một lần chạy thử chiếc xe đua F1!".Hồ Ngọc Hà chạy "báo đen" Jaguar XJL, Tăng Thanh Hà và Trang Nhung “cưỡi” Audi. Bà mẹ một con "Ốc" Thanh Vân chi ra hơn 1,1 tỉ đồng sắm chiếc Mercedes C200 CGI màu đỏ đầu tiên tại VN… Nhưng Giáng My có lẽ là một trong những nữ nghệ sĩ hiểu biết rõ về xe nhất. "Người đẹp không tuổi" không chỉ biết chạy xe mà còn biết cả những chi tiết máy móc và chị có thể tự thay bánh xe một mình.Giáng My bày tỏ niềm say mê của mình: "Có lẽ đến khi 80 - 90 tuổi, tôi vẫn còn ham mê ngồi sau tay lái!".Theo Đào Minh (TNTS)