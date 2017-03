Sao Việt nào có nhiều fan nhất trên Facebook?

01. Mai Phương Thuý: Được 95,810 người like trên Facebook.

Theo khảo sát mới nhất về người dùng Facebook (đa số đều là giới trẻ) trung bình mỗi bạn trẻ bỏ ra 55 phút một ngày cho việc thăm hỏi, comment, chia sẻ Note, status trên Facebook. Có những người nghiện Facebook, nếu tính tổng thời gian "sống" trên cộng đồng ảo này có lẽ lên đến 3 - 5 tiếng một ngày.Facebook mamg lại giá trị vô hình, nó kết nối cộng đồng thành một nhóm người có cùng sở thích, ở cùng địa lý, giới tính hay thậm chí là những người có cùng “sở ghét”. Mới đây, trang web allfacebook.com đã đưa ra một số thống kê về các Page được yêu thích nhiều nhất.Đứng đầu fanpage được yêu thích nhất là của Game TexasHold’em Poker với 42,167,432 người like, bám đuổi sát nút là chính Facebook, được like 39,804,876 lần. Hai nghệ sĩ Eminem và Lady Gaga chia nhau ở vị trí thứ 3 và thứ 4 với lần lượt 35,416,019 và 33,622,603 người like.Đối với Việt Nam, nghệ sĩ Việt chưa thực sự coi Facebook là một trào lưu có sức lan rộng mà chỉ mới manh nha theo kiểu mạnh ai người ấy chia sẻ và thích thì dùng, không thích thì thôi, khác hẳn với các Sao ngoại, họ đánh giá cao Facebook và những giá trị của nó mang lại.Tuy nhiên, cũng có nhiều người, đặc biệt là Sao hoặc là hiểu rõ giá trị sức lan tỏa của Facebook hoặc là thực sự được yêu thích trong cộng đồng fans Việt, họ đã tạo nên những fanpage có số lượng like đáng mơ ước. 2Sao xin đưa ra list TOP10 Sao Việt được yêu thích nhất trên facebook. Dựa theo kết quả được tập hợp cho đến ngày 9/5.Mai Phương Thuý là Hoa Hậu Việt Nam 2006, cô nổi tiếng với các hoạt động từ thiện miệt mài trong suốt 2 năm đương vị. Gần đây, Mai Phương Thúy càng nổi như cồn bởi phong cách ăn mặc sành điệu, cô được săn đón để xuất hiện ở các event lớn nhỏ, và cô đang yêu một chàng trai ngoại quốc.

02. Mỹ Tâm: được 80,736 like trên facebook.

Mỹ Tâm hiện đang là nữ ca sĩ có lượng fan hùng hậu nhất hiện nay. Fan hâm mộ của Mỹ Tâm được xếp vào dạng fan hooligan - có thể nổi đoá và gây lên những làn sóng khó ai có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là vấn đề to lớn lắm vì đối với thần tượng, có người sống - chết vì mình như vậy thì không còn gì bằng.