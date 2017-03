Sao Việt & thời trang "thấy hết"

Có vẻ, việc "lộ hàng" hay diện thời trang cũn cỡn và mỏng đến… nhìn xuyên thấu của các sao Việt đang ngày một "thịnh hành", bất chấp cả "án phạt".



Cố tình "khoe"



Các nữ nghệ sĩ khi xuất hiện trên truyền hình hay các sự kiện văn hóa văn nghệ gần đây ăn mặc hớ hênh hơn và những cái tên dính vào scandal "lộ hàng" ngày càng dài ra. Như ca sĩ Duyên Anh, sau loạt ảnh lộ ngực năm ngoái, khán giả sẽ nghĩ cô cẩn thận hơn trong hình ảnh. Thế nhưng một lần nữa trong chương trình ca nhạc Tam thập tinh hoa cô lại làm "bỏng mắt" mọi người với màn lộ quần chíp trên sân khấu. Ca sĩ Hiền Thục gần đây cũng khoe nội y với màn giơ cao tay lên trời.





Jennifer Phạm



Bebe Phạm, Hà Anh "lộ hàng": phạt 11 triệu đồng. Thúy Uyên: phạt 3,5 triệu đồng vì mặc trang phục gây phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục và phạt Công ty Đông Tây Promotion 7,5 triệu đồng vì tự tiện thay đổi nội dung chương trình trình diễn sau khi đã được cấp phép.

Hà Anh





Tôn mình lên hay đánh mất hình ảnh?













Theo Diễm Thư - Thu Thủy (TNTS)



Nhưng tụt áo lộ ngực đã không còn là "mốt", chiêu lộ quần chíp mới thật sự được các sao Việt thích… dùng. Có thể nhắc lại câu chuyện của ca sĩ Đoan Trang trong đêm tiệc mừng của Ngô Thanh Vân. Cô ca sĩ Chocolate chỉ diện quần nhỏ đi kèm cùng chiếc áo lụa nhăn màu đỏ dài qua hông vạt lệch. Sau khi hàng loạt bức hình của cô được post trên mạng và nhận được hàng nghìn comment phản đối, Đoan Trang đã mau mắn gửi lời xin lỗi người hâm mộ với lý do: "Vì không nghĩ bữa tiệc lại có nhiều bạn bè, nhiều nhà báo đến vậy nên tôi hoàn toàn bất ngờ".Nhưng với những ai theo dõi bước đường hoạt động nghệ thuật của ca sĩ này thì không thể không nhớ việc Đoan Trang từng bị kiểm điểm khi mặc áo hở 2/3 ngực trong đêm Siêu mẫu 2004 tổ chức tại TP.HCM. Ngay cả ca sĩ tuổi teen Xuân Mai cũng không đứng ngoài cuộc chạy đua này khi biểu diễn trong liveshow Trái tim biết hát của Khánh Phương tại Hải Phòng. Mặc váy mà ngồi chồm hổm như Xuân Mai thì có lẽ người hâm mộ không thể không đặt dấu hỏi rằng: Đây là hớ hênh vô ý hay màn kịch gây scandal hâm nóng tên tuổi của cô ca sĩ nhỏ.Vụ lộ quần chíp của siêu mẫu Hà Anh và trước đó là pha tuột áo lộ ngực của Bebe Phạm trong cùng chương trình Diamond night, diễn ra tại khách sạn Sheraton Sài Gòn vừa qua đã buộc cơ quan quản lý phải vào cuộc. Số tiền phạt dành cho 2 cô siêu mẫu này là 11 triệu đồng. Và có lẽ mức phạt ấy chưa đủ cảnh tỉnh các sao Việt cẩn thận hơn trong trang phục. Vì sau đó vài ngày, người hâm mộ lại "toát mồ hôi" khi Hoa hậu Diễm Hương diện một chiếc áo mỏng tang, nhìn thấy cả nội y trong chuyến đi làm từ thiện ngày 20.10.Ca sĩ Thúy Uyên cũng điền tên mình vào giấy phạt của cơ quan chức năng tại TP.HCM khi diện bộ trang phục phản cảm trong chương trình Thời trang và cuộc sống. Còn trong Liên hoan phim Quốc tế tại Hà Nội vừa qua, sự xuất hiện của diễn viên Quách An An đã thu hút hầu hết sự chú ý bởi bộ váy trong suốt, hở hết phần lưng và cả đôi chân dài. Quách An An nói: "Lộ hàng hay không là do bản thân người mặc.Bộ váy tôi mặc tại Liên hoan phim Quốc tế vừa rồi nhìn thì có vẻ trong suốt, cũng công nhận là gợi cảm nhưng... có gì đâu mà mọi người cứ bàn tán. Quan niệm về thời trang mỗi người mỗi khác. Mình mặc thì trước tiên phải tôn trọng gu thẩm mỹ của bản thân đã. Đừng để hở những điểm quá đáng, rẻ tiền. Tôi nghĩ cũng có người cố ý nhưng đôi khi do sự cố trang phục nữa".Trong khi đó, gần đây, nữ ca sĩ Thu Minh đang trở thành đề tài bàn tán khi nude hoàn toàn trong album Giác quan thứ 6. Sau khi bị người hâm mộ phản đối, cô lắc đầu: "Không muốn nói đến vấn đề này nữa. Hãy để cho mọi chuyện qua đi".Dù là vô ý hay cố tình thì chuyện "lộ hàng" đã gây ra cho các nghệ sĩ những điều tiếng không tốt. Ở hầu hết các vụ ăn mặc hở hang phản cảm diễn ra gần đây đa phần "nạn nhân" đều cố gắng thuyết phục công chúng bằng những lập luận kiểu như: "Không lường hết được sự cố...".Theo nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Quỳnh Như, có hai nguyên nhân dẫn đến những sự cố như thế này: thứ nhất là bộ trang phục đó không phù hợp với hoàn cảnh, thứ hai là do chủ nhân chưa nắm rõ nguyên tắc "tránh rủi ro" của bộ trang phục.NTK Võ Việt Chung cũng chia sẻ: "Việc mặc trang phục để khoe vóc dáng của mình không có gì xấu, nhưng lợi dụng điều đó để tạo scandal thì không đáng vì bản thân nghệ sĩ phải biết mình đang ở đâu, đứng ở vị trí nào. Có cần thiết lắm không khi phải tạo scandal rẻ tiền như vậy. Đồng ý là nghệ thuật phải đẹp, phải sáng tạo nhưng bất cứ một sản phẩm thiết kế nào cũng phải hợp với không gian, thời gian nữa. Đâu phải hở là đẹp, nếu không khéo sẽ trở thành dung tục".Theo anh, những trường hợp lộ hàng của một số người mẫu trong thời gian gần đây cũng có thể do kỹ thuật may của NTK. "Họ sử dụng kỹ thuật không khéo và phụ liệu không tốt. Nên nhiều mẫu thiết kế rất vụng về. Vì vậy đòi hỏi người mẫu khi trình diễn phải chuyển tải ý tưởng của NTK nhưng cũng phải có ý thức, chịu trách nhiệm khi trình diễn trước công chúng chứ không phải đang ở trong một không gian riêng tư của mình. Cá nhân tôi luôn tôn vinh vẻ đẹp sexy của người phụ nữ, nhưng không có nghĩa là họ cần phô bày ra tất cả. Chuyện lộ áo lót, quần chíp, lộ hàng… trắng trợn là không thể chấp nhận được", anh nói.Đứng ở góc độ một người chuyên chụp hình người đẹp, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng bày tỏ: "Đã là nghệ sĩ thì việc ăn mặc rất quan trọng khi xuất hiện trước công chúng. Và việc bị chú ý, săm soi là thường tình thôi. Theo tôi, chuyện lộ hàng của nghệ sĩ cũng do nhiều yếu tố khách quan. Có thể do trang phục thiết kế quá gợi cảm, bản thân người mặc lại có những động tác, cử động vô tình để lộ những điểm nhạy cảm trên cơ thể".