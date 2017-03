"Sao" Việt thổn thức trước cái chết của Michael Jackson

Ông vua nhạc pop Michael Jackson qua đời "Sao" thế giới sốc trước tin Michael Jackson qua đời , Những ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson

Mạnh Quân: Tôi quá bất ngờ khi một người bạn gọi điện báo tin Michael Jackson đã qua đời. Đang đi đường nhưng tôi buộc phải dừng xe vì một cảm giác choáng váng bao bọc lấy mình. Michael Jackson luôn là thần tượng của tôi từ bé đến giờ. Hồi năm 1995, khi học lớp 6, tôi chỉ có vài ba cái băng của Michael Jackson, mở xem đi xem lại suốt ngày. Anh có ảnh hưởng rất lớn đến con đường âm nhạc của tôi. Tôi thích đeo găng tay một bên như anh, thích học theo cách nhảy của anh và biến đổi những bước nhảy đó sao cho phù hợp với xu hướng hiện nay. Chính những bước nhảy đó đã mang đến cho tôi sự yêu mến đặc biệt của khán giả trong cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008. Tôi tin rằng không phải chỉ riêng tôi mà cả thế giới đều đau lòng ngày anh rời bỏ chúng ta ra đi.

Kasim Hoàng Vũ: Tôi xem Michael Jackson từ khi còn bé. Đến tận bây giờ tôi vẫn bị ấn tượng hoài trước cách nhảy của anh. Trong mắt tôi, anh là một ngôi sao thực sự dù gương mặt anh có thay đổi thế nào theo năm tháng, dù những scandal liên tiếp đến với anh. 50 tuổi, anh còn quá trẻ để ra đi. Ở Việt Nam, tuổi ngũ tuần người ta rời bỏ ánh hào quang sân khấu, nhưng trên thế giới, các ngôi sao còn rất sung sức và có nhiều cống hiến ở tuổi này. Tôi đã chờ đợi những show diễn của anh ở London. Thật tiếc là tôi chưa lần nào được xem anh diễn ở ngoài đời.

Tùng Dương: Tôi gần như bật khóc khi biết tin anh đã ra đi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài nhắn tin cho bạn bè thông báo sự việc đau buồn này. Anh là một lịch sử, mất anh cả thế giới mất đi một điều vô cùng quan trọng.

Tôi hâm mộ Michael Jackson từ khi còn bé. Tôi nghe hầu hết bài hát của anh nhiều đến mức thuộc lòng. Những video clip của anh đầy sáng tạo, mang tính triết lý, nhân văn sâu sắc làm con người cảm thấy hạnh phúc và gần nhau hơn. Tôi cho rằng, trái đất chỉ có một Michael Jackson mà thôi, một bậc thầy với sự kết hợp đầy mê hoặc của ca sĩ - nhạc sĩ và nghệ sĩ trình diễn. Tôi chịu ảnh hưởng ở anh sự nhiệt huyết, đam mê tận cùng với âm nhạc. Trong con người Michael Jackson luôn toát lên phong cách nghệ sĩ. Ở anh là sự đan xen hoàn hảo của yếu tố nghe - nhìn, điều mà hiếm nghệ sĩ Việt Nam làm được.

Lần đầu tiên được đặt chân tới Mỹ, tôi đã đến Đại lộ Danh vọng Hoollywood chụp ảnh bên ngôi sao ghi tên Michael Jackson để làm kỷ niệm. Tôi đang háo hức chờ trông chuyến lưu diễn của anh. Thật tiếc là anh đã ra đi.

Tháng 7 này tôi qua Mỹ để tham gia hoạt động từ thiện cho trẻ em nghèo vượt khó. Tôi mong mình sẽ tìm được mộ của Michael Jackson để đặt lên đó vòng hoa tưởng niệm anh từ một fan trung thành đến từ đất nước xa xôi.

Mai Phương Thúy: Tôi rất sốc khi biết tin Michael Jackson không còn nữa. Vừa tối hôm qua, tôi còn lên mạng tìm nghe bài hát Black or White của anh. Tôi yêu vô cùng âm nhạc của Michael Jackson. Tôi đã nghe chúng từ khi lên ba. Ngày ấy, cha tôi thường bật những băng nhạc của Michael Jackson và bế tôi trên lòng, cho tôi nghe Black or White, We are the World… Với tôi, âm nhạc của Michael Jackson mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, gắn với những ký ức về người cha không may sớm qua đời của mình. Tôi thích cả âm nhạc, ca từ cũng như say mê những bước nhảy điêu luyện của anh. Âm nhạc của anh ban đầu mang tính giải trí nhưng càng về sau càng mang nặng tính nhân văn. Nó có tác dụng hàn gắn thế giới. Tôi không muốn chấp nhận sự thật đau buồn này. Anh khiến những người yêu mến mình cảm thấy choáng váng khi thế giới của họ vừa mất đi một phần quan trọng.

Đỗ Bảo: Michael Jackson ra đi thật đột ngột. Cả thế giới tiếc thương anh, một tài năng cựu trào, một người đi đầu mang đến những đỉnh cao trong dòng nhạc pop thế giới. Tôi nghe anh hát từ khi còn rất nhỏ, thời mà giọng hát của Michael Jackson đến với những người Việt Nam qua những chiếc băng to và nặng.

Anh là người có tư duy mới mẻ từ album đầu tiên. Càng về sau, những sáng tác của anh càng đặc sắc với những tiết tấu sôi động, cách trình diễn độc đáo, cầu kỳ về âm nhạc, vũ đạo, xử lý sân khấu công phu. Những bài hát của Michael Jackson thành huyền thoại bởi sự kết hợp ăn ý của một êkíp lớn, mang tính tổng thể cao. Michael Jackson quá mới mẻ, hiện đại ở thời của anh với việc sử dụng lối hát như một nhạc cụ độc đáo với những tiếng nấc chứ không phải là chất giọng đẹp, sạch sẽ như các ca sĩ khác. Anh là người gợi mở rất nhiều cho những người sáng tác nhạc pop sau này.

Ngô Quang Hải: Một thế giới đã khép với những người yêu nhạc của Michael Jackson. Chúng ta nghiêng mình vĩnh biệt anh, một con người lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ. Âm nhạc của anh đã có tác động rất lớn tới thế hệ chúng tôi. Khi những bài hát đầu tiên của anh ra đời, chúng đã tạo lên một làn sóng mới. Cả triệu người đã cố gắng bắt chước theo anh. Ngoại trừ những scandal, không ai có thể phủ nhận anh đã cống hiến cả cuộc đời mình với những tham vọng rất lớn, nhằm làm cuộc đời con người tốt đẹp hơn. Ai cũng phải có lúc từ giã cuộc sống, nhưng quan trọng là khi ra đi, họ để lại những gì. Điều Michael Jackson đã làm, xứng đáng sống mãi cùng loài người.