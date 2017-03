“Sao” Việt ứng phó với scandal

Im lặng là vàng

Vào khoảng năm 2007, khi cái tên Hoàng Thùy Linh được chú ý bởi vai diễn ấn tượng cùng vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung trong series phim rất ăn khách “Nhật kí Vàng Anh”. Đùng một cái, đoạn clip ghi lại cảnh giường chiếu của Hoàng Thùy Linh cùng bạn trai được phát tán đã phá tan sự nghiệp đang lên như “diều gặp gió” của cô.

Hoàng Thùy Linh đã từng vướng phải một scandal rất lớn. Tuy nhiên scandal vẫn không thể giết chết sự nghiệp của cô.

Tưởng rằng scandal sẽ giết chết sự nghiệp của cô gái sinh năm 88 này nhưng sau gần một năm, Hoàng Thùy Linh đã trở lại với làng giải trí. Vẫn tham gia nghệ thuật, mà còn lạc quan hơn trước rất nhiều. Trong khoảng thời gian phải đối mặt với scandal quá lớn đối với tuổi 19, Hoàng Thùy Linh không biện hộ, không chối bỏ ngoài một lần xuất hiện trên truyền hình để xin lỗi khán giả.

Ngô Thanh Vân được biết đến với vai trò là một người mẫu thời trang, sau đó cô lấn sân sang âm nhạc vào năm 2002, đã rất thành công ở lĩnh vực điện ảnh và giờ đang trong vai trò là bà "bầu" của một nhóm nhạc nam. Liên tiếp dính những vu scandal từ khi mới vào nghề, cô là người đầu tiên trong giới nghệ sĩ bị lập hẳn một trang web riêng chỉ để nói xấu và bôi nhọ. Ngô Thanh Vân khi đó không nổi tiếng và vững vàng như bây giờ, cô chọn phương án im lặng trước sự việc.

Vào khoảng thời gian năm 2007, cô lại vướng phải scandal tình cảm có liên quan đến Johnny Trí Nguyễn. Việc Ngô Thanh Vân là nghi án của sự rạn nứt gia đình Trí Nguyễn làm dấy lên làn sóng phản đối cô trên báo chí lẫn Internet. Cô vẫn im lặng không nói bất cứ điều gì về việc mình là người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Ngô Thanh Vân đã từng bị đồn rằng cô là người phá vỡ hạnh phúc gia đình Johnny Trí Nguyễn

Scandal thứ 3 của Ngô Thanh Vân dẫu không rầm rộ như hai scandal trước, nhưng lại âm ỉ lâu dài, đó là tin đồn cô chính là kẻ rắc “bùa ngải Trà Vinh” làm cho một nữ diễn viên khác mất vai trong một phim truyện nhựa và tìm cách để giành vai. Sau đó, có rất nhiều tin đồn liên quan đến việc cô có bùa ngải, và có thể làm hại người khác. Như những người khác, khi đứng trước tin đồn ác ý như vậy, họ sẽ tìm cách thanh mình và giải thích để người ngoài cuộc có cái nhìn khác, nhưng Ngô Thanh Vân lại tiếp tục im lặng.

Sau nhiều scandal nhỏ lẻ khác, giờ đây, khi không cần giải thích nhiều, Ngô Thanh Vân đã là một nghệ sĩ có tiếng nói trong showbiz, thành công rực rỡ trong những vai trò khác nhau, một cô gái kiên cường, mạnh mẽ và chưa bao giờ gục ngã trước thị phi.

Một người không thể kể đến khi gặp scandal vẫn im lặng đó là Hồ Ngọc Hà. Mật độ phủ sóng tên tuổi khá dày trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng với những hoạt động âm nhạc sôi nổi. Và tin đồn cô có thai với Cường Đôla đã gây xôn xao chú ý dư luận, liên tục những bài báo “bới móc” lại quá khứ cũng chẳng khiến Hà Hồ phải lên tiếng thanh minh, hay biện hộ.

Trước những scandal ào ạt tới tấp đến với cô, Hồ Ngọc Hà chọn một cách duy nhất để đối phó với dư luận và bảo vệ bản thân, đó chính là im lặng. Qua khoảng thời gian khá dài, đủ để cô sinh đứa con trong dư luận và lao động nghệ thuật miệt mài, thì giờ đây, Hồ Ngọc Hà là một trong những ca sĩ được đánh giá cao ở Việt Nam.

Hồ Ngọc Hà đã từng “dính” nhiều scandal

Cố gắng “ầm ĩ” để thanh minh

Bước vào làng giải trí Việt với những vai khá nhiều đất diễn, Lý Nhã Kỳ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người từ ánh nhìn hút hồn và thân hình gợi cảm. Tuy nhiên, hàng loạt động thái sau đó của cô gái này, gây nên nhiều đồn đoán khiến nhiều người gọi Lý Nhã Kỳ bằng cái tên: "cô gái của scandal"

Đầu tiên là việc cô chia sẻ về cơ hội làm việc cùng các ngôi sao Hollywood như Củng Lợi, Châu Nhuận Phát,.. trong bộ phim [[Shanghai]], sự cố bị văng miếng đạn vào mắt phải phẫu thuật lấy ra, chưa dừng lại ở đó, Lý Nhã Kỳ còn tổ chức một buổi họp báo hoành tráng để chia sẻ với niềm tự hào được mời đóng phim Hollywood.

Lý Nhã Kỳ được gán cho biệt dành “cô nàng scandal”

Nhân tiện, người đẹp cũng công bố vai diễn khó trong phim Mỹ, "đòi hỏi diễn xuất từ hành động đến ánh mắt" của mình. Những việc này vô tình đã làm khán giả háo hức chờ đợi sự xuất hiện của cô trên màn ảnh cùng các bạn diễn quốc tế. Tuy nhiên, trong buổi ra mắt phim tại TP HCM, khán giả được một phen ngã ngửa khi thấy cô chỉ xuất hiện 2 giây không thoại rồi biến mất hoàn toàn.

Tiếp theo là scandal “phim giả tình thật” với Việt Anh khi đóng phim Gió nghịch mùa và bị đồn là người thứ 3 trong cuộc hôn nhân tan vỡ của Việt Anh. Một khoảng thời gian sau đó, Lý Nhã Kỳ đột ngột tự xin rút khỏi HTV Awards vì phải có mặt tại một buổi phẫu thuật từ thiện đang rất cần cô chứ không muốn xuất hiện xa hoa, lộng lẫy trong đêm trao giải. Sau đó, cô lại giải thích là đã quá lo xa vì HTV Awards không phải tự đề cử nên cô không cần xin rút.

Một loạt hình "tình cảm" của Lý Nhã Kỳ với một người đàn ông được "đồn đoán" là đại gia bị tung ra vào thời gian gần đây gây xôn xao dư luận, và không lâu sau, Lý Nhã Kỳ tiếp tục lên tiếng, tuy nhiên cô thừa nhận mối quan hệ giữa 2 người và phủ nhận tin đồn đại gia của nhân vật này trước đó.



“Phim giả tình thật” cùng Việt Anh

và sự cố "lộ ngực"

Khoảng thời gian gần đây nhất là sự cố lộ ngực không đáng có trong một vở kịch lịch sử "Võ Nguyên Giáp và Bản giao hưởng Điện Biên". "Kiều nữ" này đã bị cư dân mạng chỉ trích kịch liệt vì mặc trang phục váy cổ trễ sâu để lộ vòng 1 ‘đồ sộ’ trên sân khấu, hơn nữa còn có cảnh diễn khóc thương, áp đầu người tình vào ngực bị cho là phản cảm khi đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV.

Lên tiếng về sự cố này, người đẹp cho biết với những người có số đo vòng 1 lớn tự nhiên không chỉnh sửa như cô thì mặc gì cũng bị lộ ngực, trừ khi mặc áo cổ lọ mới kín thôi. Ngoài ra, việc máy quay đặt từ trên cao chĩa xuống chứ không phải đặt ngang chiếu qua như bình thường nên việc cô bị lộ ngực là một điều tất nhiên. Cô cho biết trang phục của cô là do họa sĩ và người phụ trách phục trang lên ý tưởng và vẽ mẫu chứ không phải tự chọn.

Việc giải thích với nhiều điểm không tương đồng đã làm cho khán giả xem truyền hình trên cả nước rất bất bình và lên tiếng phản đối. Hơn thế nữa là việc nhà thiết kế váy cho Lý Nhã Kỳ phản bác lại vụ việc cô đổ lỗi hoàn toàn cho phụ trách trang phục. "Không hiểu lý do vì sao Nhã Kỳ muốn tự may trang phục cho mình nên yêu cầu đạo diễn bảo tôi gửi mẫu vẽ cho cô ấy may".

Tuy nhiên khi so sánh hai bản thiết kế thì lại thấy Lý Nhã Kỳ đã tự may khác đi theo ý mình, cổ khoét sâu hơn và váy ngắn hơn so với bản gốc!!! Ngoài ra, luồng ý kiến cho rằng việc đặt máy quay khi diễn phân cảnh khóc thương đã được lên kế hoạch từ trước, vì vậy việc Lý Nhã Kỳ đổ lỗi cho góc quay xem như "công cốc".

Các scandal đã gây ra nhiều thị phi và tai tiếng cho nữ diễn viên xinh đẹp này, tuy nhiên, việc cô thanh minh và biện hộ một cách mạnh mẽ lại đẩy mức độ của sự việc cao hơn và càng ngày càng giảm lòng tin cũng như sự yêu mến, ủng hộ với người đẹp có tài nhưng nhiều tật.

Mai Phương Thúy cũng gặp nhiều scandal oái ăm

Scandal đến với Mai Phương Thúy như một tai nạn nghề nghiệp rất ngẫu nhiên. Trong một clip quảng cáo sản phẩm dầu gội đầu được phát trên tivi, người đẹp không được đánh giá cao về nhan sắc và thậm chí còn bị phê phán vì cách nói năng thiếu lễ độ với người lớn.

Ngay sau khi đoạn quảng cáo này được phát sóng, khán giả đã phàn nàn và lên án Hoa hậu Mai Phương Thúy khi cô ứng xử thiếu lễ độ với người lớn tuổi. Bởi bất cứ một người Việt Nam nào cũng đều biết nguyên tắc tối thiểu trong giao tiếp với người lớn tuổi là phải ăn nói lễ phép, ít nhất cũng phải có chủ ngữ hoặc “dạ”, “vâng”.

Với một Hoa hậu trước giờ vẫn được đánh giá cao bởi trình độ học vấn như Mai Phương Thúy thì lại càng phải lấy điều đó làm lề lối. Sau khi bị phản đối dữ dội, Mai Phương Thúy đã đăng đàn giải thích về sự cố này. Tuy nhiên, phần giãi bày của Mai Phương Thúy không lấy lòng được công chúng. Thậm chí cô còn bị phản đối nhiều hơn. Bởi đa phần công chúng cho rằng Mai Phương Thúy đang ngụy biện một cách… lố bịch. Lời giải thích của cô không hợp logic và vô tình gây ra làn sóng phản đối cô ở miền Nam khi cô giải thích theo hướng phân biệt Nam- Bắc, đổ vấy lên thương hiệu nhãn hàng làm việc không chuyên nghiệp.

Và sau khi scandal lên đến đỉnh điểm, đại diện nhãn hàng lên tiếng và phủ định toàn bộ lời giải thích vô lý của Mai Phương Thúy, vì nói dối công chúng để biện minh cho mình, cô đã bị gắn mác "người đẹp nói dối".

Quỳnh Nga bị phản đối khi hát nhép

Clip ghi lại phần biểu diễn “lộ” hát nhép của Quỳnh Nga đã là một trong những đoạn clip thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, nếu những nhân vật khác nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, thì sự kiện của Quỳnh Nga lại bị cư dân mạng “lên án” kịch liệt và vô cùng mạnh mẽ.

Đoạn clip này ghi lại phần biểu diễn của Quỳnh Nga trong một sự kiện khai trương cửa hàng. Cô diện chiếc váy màu vàng sexy, biểu diễn với phần vũ đạo múa quạt khá ấn tượng và đẹp mắt.

Tuy nhiên có lẽ vì bị phân tâm khi vừa múa quạt, vừa hát khi cầm mic, chiếc mic đã vuột khỏi tay cô. Tiếng nhạc và giọng hát vẫn vang lên đều đều. Hớt hải cô vội lấy mic và hát to hơn nhưng xung quanh là những tiếng phán xét của khán giả.

Quỳnh Nga đã lên tiếng xin lỗi ngay sau đó, song vẫn đính kèm một số lý do gây tranh cãi và làm cô nàng mất điểm trong mắt khán giả. “Vì điều kiện thời tiết, khu vực tôi biểu diễn vừa mất điện cục bộ nên đơn vị mời tôi đến hát đã yêu cầu hát lip để cho đường truyền được đảm bảo”. Khán giả đã không đồng tình cách cô đổ lỗi hoàn cảnh do trời mưa, do sở Điện lực và do ban tổ chức. Sau đó lại đảm bảo chỉ có bài hát đầu tiên cô mới hát lip-sync, còn tất cả các bài còn lại hát thật 100%!!!

Tham gia vào showbiz là khi có đủ bản lĩnh để đối mặt với tất cả mọi chuyện. Và người nghệ sĩ khi tham gia vào môi trường này, sẽ phải chấp nhận cả những lúc bị người khác xúc phạm mình. Quan trọng là họ sẽ ứng xử thế nào với những điều đó.

