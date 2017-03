Sao Việt và những “phi vụ” chuyển nghề ngoạn mục

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng

Cho đến bây giờ, trong nhiều cuộc trả lời phỏng vấn, ca sỹ hưởng mức cát-sê kếch xù Đàm Vĩnh Hưng vẫn nhắc nhớ lại quá khứ khi còn là anh thợ cắt tóc Huỳnh Minh Hưng. Từ một thợ cắt tóc, với niềm đam mê ca hát đến điên cuồng, Huỳnh Minh Hưng đã vươn lên trở thành ca sỹ hàng đầu trên sân khấu thị trường. “Xông pha” khắp các cuộc thi âm nhạc, “tả xung hữu đột” khắp các phòng trà… Huỳnh Minh Hưng bây giờ đã là Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng. Tuy đứng ở vị trí của một ca sỹ “sừng sỏ” có danh tiếng, có tiền bạc, có quyền lực với sân khấu âm nhạc nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn nhắc đến quá khứ của mình với nhiều ân tình, thương nhớ.

Diễn viên hài Thúy Nga

Có lẽ, bản thân Thúy Nga khi khăn gói từ quê vào Sài Gòn học may cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được 10 năm sau, chị đã trở thành một danh hài được yêu mến. Mang theo nhiều nỗi buồn trong cuộc sống riêng, Thúy Nga từ Nha Trang lặn lội vào Sài Gòn theo học tại một cửa hàng may mặc. Ước mơ lớn nhất của “cô gái bán khoai nướng” lúc ấy chỉ là, trở thành một thợ may thạo nghề. Mối lương duyên với bà bầu Hồng Vân đã khiến cuộc đời cô thợ may Thúy Nga chuyển sang một hướng đi mới, trở thành diễn viên hài. Sau những nỗ lực, cố gắng, Thúy Nga bây giờ đã là một danh hài có tiếng. Chị được yêu mến bởi sự chân thành, hết mình với nghệ thuật. “Cô thợ may” Thúy Nga đã có gia đình riêng và mới sinh em bé.

Ca sỹ Đan Trường

Xuất thân trong một gia đình nghèo, Đan Trường sớm phải bươn chải kinh tế đỡ đần ba mẹ. Học hết cấp 3, Đan Trường xin đi làm công nhân. Chàng ca sỹ của “tình khúc vàng” từng là thợ tiện, thợ in lụa với nhiều bươn chải để mưu sinh. Chỉ đến khi nghe lời bạn bè động viên, khuyên nhủ, Đan Trường đăng ký tham gia cuộc thi hát Giọng hát hay quận 10 và đoạt giải với ca khúc Gửi người tôi yêu, giấc mơ thành ca sỹ mới bắt đầu nhen lên trong tâm trí anh công nhân Đan Trường. 20 năm nỗ lực với nghề hát, Đan Trường đã trở thành ca sỹ với lực lượng fan gần như đông đảo nhất, khắp cả nước.

Người mẫu Thân Thúy Hà

Khi Thân Thúy Hà trở thành người mẫu có tiếng, đã có người viết về chị: “Nếu ai đã từng có dịp đi xe qua đoạn quốc lộ chạy ngang xã An Hữu trước khi qua phà Bắc Mỹ Thuận, miền Tây Nam Bộ, sẽ gặp một cô gái bán trái cây dạo da trắng nõn, dong dỏng cao với rổ trái cây trên tay, bê đến từng xe mời chào bằng giọng Nam pha âm Bắc. Cô gái ấy dù còn rất trẻ nhưng đã gánh trên vai trách nhiệm phụ giúp gia đình. Chiều về, tính toán tiền nong với chủ hàng xong, cô chạy vội đến một quán cơm gần nhà để phụ bán… Cô gái ấy chính là Thân Thúy Hà”.

Vừa bán trái cây, vừa phụ bán hàng cơm, cuộc sống vất vả ấy vẫn không thể làm mờ đi nhan sắc của Thân Thúy Hà. Quyết tâm thay đổi cuộc sống, Thân Thúy Hà đăng ký tham gia cuộc thi Người đẹp sông Tiền. Danh hiệu Hoa khôi thanh lịch đã làm thay đổi cuộc đời cô gái bán trái cây.

Với bản lĩnh, sức vượt khó không mệt mỏi, Thân Thúy Hà đã trở thành người mẫu có tiếng. Hiện, Thân Thúy Hà là một diễn viên phim truyền hình.

Siêu mẫu Thanh Hằng

Được khẳng định vị trí với danh vị hoa hậu qua ảnh báo Phụ nữ Việt Nam, được biết đến như một siêu mẫu đẳng cấp với giá cát-sê “khủng” nhất giới người mẫu, được khen ngợi ở vị trí diễn viên với nhiều nỗ lực ấn tượng… Thanh Hằng là cái tên “hot” của làng giải trí hiện thời. Ít ai biết, “chân dài” từng xuất thân là một vận động viên cầu chinh của tuyển TPHCM. Tham gia nghiệp cầu thủ, Thanh Hằng khoe “đã có thời gian dài ăn lương nhà nước!”. Với đôi chân dài 1,12m, vận động viên Thanh Hằng được gọi vào đội tuyển cầu mây quốc gia, nhưng cô từ chối vì lúc ấy đang bận với lịch thi đấu của đội tuyển cầu chinh.

Đoạt ngôi hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu qua ảnh báo Phụ nữ Việt Nam, Thanh Hằng chuyển đôi chân dài từ nhà thi đấu sang sàn cat-walk, cuộc đời của người đẹp cũng thay đổi từ đây.

Theo L.L (Dân trí)