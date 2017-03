Sao Việt vỡ mộng chồng ngoại quốc

Lan Phương: "Kevin không chấp nhận chuyện tôi hôn người khác"



Vào tháng 4/2011, Lan Phương đã đổ công, dốc sức cùng tình ngoại mang phở Việt đến đất nước Brunei. Những tưởng đây là một hành động chứng tỏ họ đã tính đến chuyện gắn bó dài lâu với nhau, nhưng rồi, tiếc thay cuộc tình ấy cũng tan vỡ!



Chia sẻ về sự đổ vỡ này, trên báo chí, Lan Phương thành thật:



"Suốt hai năm yêu nhau, chúng tôi luôn cảm nhận được ở mỗi người tình yêu ngọt ngào. Nhưng năm qua, tôi bận đóng phim và đi Mỹ trong chuyến giao lưu văn hóa khiến thời gian xa cách khá dài. Mối liên lạc bị gián đoạn dẫn đến việc hai đứa nhìn lại tình cảm. Có quá nhiều điều khiến chúng tôi xa nhau: khoảng cách địa lý, thời gian thiếu hụt, và nhất là môi trường công việc. Kevin rất ủng hộ nghề nghiệp của tôi, nhưng anh ấy không chấp nhận chuyện tôi hôn người khác dù chỉ là diễn xuất.



Vì thế, từ khi quen anh, những cảnh hôn trong phim tôi đều phải xin thế vai. Đến một lúc, cả hai thấy rằng, chuyện tình của mình khó có kết thúc đẹp. Tôi không thể rời bỏ môi trường sống của mình để sang Brunei. Anh ấy cũng không thể bỏ công việc luật sư vốn rất bận bịu của mình để sang Việt Nam".



Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng và Kevin là người chủ động nói trước, vì anh ấy biết tôi ngại mở lời. Hiểu chuyện gì đến sẽ đến, nhưng khi nghe lời chia tay, tôi khóc rất nhiều. Nhưng chúng tôi đều đã sống trọn vẹn với tình cảm của mình dành cho nhau nên không ai có lỗi hay day dứt vì điều đã qua...



Có thể nói, cho đến khi chia tay, cuộc tình của chúng tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp. Đọng lại trong mỗi người là sự trân trọng về nhau vì đã có nhau, dù chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời".



Tình yêu đôi lứa của diễn viên Lan Phương và bạn trai người Brunei - Kevin Lo Jin Song. Họ quen nhau trong thời gian Lan Phương tham dự chuyến tàu Thanh niên Đông Nam Á - SSEAYP 2009.



Ngọc Quyên: "Khoảng cách và thời gian xa xôi đã tạo ra khoảng trống cho cả hai"



Trong lần đi mua sắm ở Hàn Quốc vào tháng 9/2010 cùng Trang Nhung và Hoàng Yến, Ngọc Quyên bất ngờ được một chàng trai bản xứ làm quen, tỏ tình ngay trên đường.



Người bị trúng tiếng sét ái tình với cô là Jung Bin - sinh viên trường ĐH tổng hợp Busan Hàn Quốc, khoa cơ khí chế tạo xe hơi.



Chân dài từng tâm sự rằng từ tình cảm với Jung Bil, cô học được tính kiên nhẫn, biết chờ đợi và bớt ghen. Ngọc Quyên rất trân trọng những thời điểm hạnh bên Jung Bil. Tuy nhiên, Ngọc Quyên yêu và sẵn sàng hy sinh mọi điều vì người mình yêu, nhưng khoảng cách địa lý và nỗi cô đơn gặm nhấm đã không thể níu giữ Ngọc Quyên ở lại với anh chàng Hàn Quốc mà cô từng si mê.



Mối tình vượt đại dương này đã chấm dứt vì quá nhiều cản trở, dù người trong cuộc vẫn đau đáu nỗi lòng. Ngọc Quyên buồn rầu:



"Chuyện tình của tôi mới kết thúc gần đây. Tôi rất buồn trong nhiều ngày nay và đang cố gắng quên đi chuyện đó. Không phải vì mẹ hay do người đó có người khác, mà khoảng cách và thời gian xa xôi đã tạo ra khoảng trống cho cả hai. Sự chờ đợi và cô đơn đến với tôi quá nhiều, khoảng cách quá xa, nhiều lúc có chuyện buồn không có ai bên cạnh tôi cũng thấy mệt mỏi. Sau rất nhiều chuyện xảy ra liên tiếp thời gian qua, tôi đã không thể tiếp tục mối quan hệ bởi rào cản giữa tôi và người ấy quá lớn.



Chúng tôi đã tan vỡ rồi. Con người tôi vẫn vậy, vẫn là một người sống hết mình vì tình cảm và chưa bao giờ có những suy nghĩ vụ lợi trong tình yêu… Về chuyện tình tan vỡ, có quá nhiều điều xảy ra và chỉ người trong cuộc mới hiểu. Chúng tôi chia tay nhưng không hẳn kết thúc hoàn toàn, tôi và người ấy vẫn luôn là những người bạn tri kỉ của nhau".



Thu Minh: Bốn năm quen nhau, chờ đợi nhau để rồi kết thúc... không có hậu



Những ngày tình yêu còn nồng nàn và say đắm với bạn trai người Mỹ, Thu Minh chia sẻ: "Dù sinh ra ở Mỹ, nhưng bạn trai tôi lại có cách suy nghĩ rất Việt Nam. Chính vì thế, anh cũng hay ghen khi thấy tôi chụp ảnh sexy với bạn diễn nam hoặc quay những cảnh thân mật.



Vì vậy, tôi thấy mình cần nhường nhịn anh hơn. Tôi hiểu anh yêu nhiều nên mới ghen. Tôi dần hạn chế chuyện chụp ảnh sexy. Còn khi thực hiện những cảnh quay với các bạn diễn nam, tôi cũng yêu cầu không thực hiện những cảnh "nóng". Anh là người có trách nhiệm. Đó là lý do đầu tiên khiến tôi xiêu lòng. Người đàn ông hiện tại có thể không phải là người hoàn hảo, nhưng là người tốt nhất mà tôi từng gặp và tôi thấy mình là một phụ nữ may mắn".



Và rồi chuyện tình đẹp cũng đến ngày khép lại sau 4 năm gắn bó thiết tha. Đầu tháng 6/2011, trên tạp chí TGVH, Thu Minh buồn lòng khi bật mí đang gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.



Cô nói: "Tôi từng nghĩ và tin rằng sẽ có thể yêu một người ở xa. Bốn năm quen nhau, chờ đợi nhau để rồi kết thúc... không có hậu. Buồn chứ, đau chứ! Nhưng biết sao được. Khi mọi thứ cần phải dừng lại thì mình cũng không nên níu kéo làm gì. Tôi nghĩ khoảng cách chẳng là gì cả nếu mình có lòng tin, nhưng đúng là giữa suy nghĩ và thực tế khác xa nhau quá. Anh ấy cần một phụ nữ của gia đình, một mái ấm giản đơn với chồng đi làm, vợ ở nhà chăm lo nội trợ, con cái. Còn tôi mạnh mẽ quá và lại tham công tiếc việc.



Trong chuyện này, tôi chẳng thể đổ lỗi cho ai. Có lẽ, những lúc anh ấy cần tôi nhất, tôi đã không thể ở bên cạnh. Tôi đã để anh ấy chờ đợi quá lâu... Yêu nghệ sĩ rất khó. Và nghệ sĩ tìm được người yêu hợp với mình cũng khó. Tôi thấy tình yêu ấy đã tồn tại được ngần ấy thời gian cũng là một điều may mắn. Vì khi nhớ về nhau, tôi vẫn thấy còn nhiều kỷ niệm đẹp. Hơn nữa, giờ đây, cả hai vẫn dành cho nhau sự trân trọng, quý mến như hai người bạn, thế cũng tốt rồi….".





(Nguồn ảnh Phunutoday)

Theo Phunutoday