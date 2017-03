Sắp khởi chiếu phim "The Other Guys" tại Việt Nam

Các nhân vật trong "The Other Guys." (Ảnh: Internet).



Bộ phim lấy bối cảnh là New York - thành phố được xem là khắc nghiệt bậc nhất thế giới về trình độ tội phạm, luôn đòi đội ngũ bảo vệ trị an cừ nhất.



Tại trụ sở cảnh sát New York có hai bộ đôi thanh tra không thể đối lập nhau hơn được nữa. Một là Danson (do Dwayne Johnson đóng) và Highsmith (do Samuel L. Jackson đóng) - hai người hùng cơ bắp sở hữu chiến tích lừng lẫy đến độ bọn cướp vừa nhìn thấy hai anh đã bỏ chạy.



Bộ đôi còn lại là Allen (do Will Ferrell đóng) và Terry (do Mark Wahlberg đóng), hai cảnh sát văn phòng ngồi cạnh nhau. Một là kế toán cảnh sát yêu thích giấy tờ hơn xông pha trận mạc và một là cựu thanh tra bị thuyên chuyển về bàn giấy sau vụ nổ súng nhầm.



Mặc dù vẫn mang chức danh thanh tra, nhưng công việc chính hàng ngày của họ là gõ văn bản máy tính và cãi nhau chí chóe.



Mọi việc cứ thế cho đến một ngày kia, manh mối một vụ án bí hiểm chấn động cả thành phố New York xuất hiện. Allen và Terry quyết định chớp lấy thời cơ chứng tỏ cho mọi người thấy rằng họ cũng là những người hùng.



Chỉ có điều khi đối mặt với làn súng tia đạn, hai người mới nhận ra công tác ở ngoài không đơn giản như ở trong văn phòng máy lạnh. Đã phóng lao thì phải theo lao, thế là hai “cớm văn phòng” bắt đầu cuộc phiêu lưu gây náo loạn của mình.



Adam McKay, đạo diễn và đồng biên kịch của phim đã cung cấp hầu hết các ý tưởng vui nhộn về cặp bài trùng chẳng ăn ý nhau tí nào trong “The Other Guys.”



Dàn diễn viên toàn sao với cây hài gạo cội Will Ferrell, nam diễn viên rất được yêu mến Mark Wahlberg, Michael Keaton, Lindsay Sloane và nữ diễn viên xinh đẹp Eva Mendes cũng tạo thêm sức hút cho bộ phim.



Hai ngôi sao hành động cơ bắp Samuel L. Jackson và Dwayne Johnson tuy không đóng vai chính nhưng cũng thu hút khá nhiều khán giả chỉ với màn đâm xe tuần tra cảnh sát thẳng vào xe buýt du lịch của họ.



Người đẹp tóc vàng Paris Hilton gây bất ngờ khi xuất hiện trong danh sách diễn viên với cái tên Jane. Chỉ xuất hiện vài cảnh ngắn ngủi trong phim, nhưng vai diễn của cô cũng để lại ấn tượng cho người xem./.