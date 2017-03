Sập mạng bán vé tour diễn tái hợp của Take That

Robbie Williams, cựu thành viên nhóm Take That - Ảnh: Reuters



Theo P.Thi (TNO)



Theo AFP, có hơn 20 triệu lượt người đã truy cập vào trang web nói trên vào ngày 29.10 với mong muốn sở hữu một tấm vé của tour Progress Live 2011, lần đầu tiên góp mặt cả năm thành viên Take That, bao gồm cả nam ca sĩ Robbie Williams kể từ sau khi anh rời nhóm.Năm 1995, Robbie Williams chia tay nhóm để theo đuổi sự nghiệp riêng, Take That cũng tuyên bố tan rã một năm sau đó.Tour Progress Live 2011 dự kiến diễn ra tại Anh và một số nước châu Âu, bắt đầu từ cuối tháng 5 và kéo dài đến tháng 7.2011. Đây cũng là tour diễn quảng bá cho album mới Progress của họ, sẽ phát hành vào giữa tháng 11 này.Take That là ban nhạc gồm năm chàng trai người Anh: Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange, Mark Owen và Robbie Williams, nổi tiếng những năm 90 của thế kỷ trước với các bản ballad ngọt ngào như Back for Good, Relight My Fire…Với 25 triệu bản thu âm được tiêu thụ trên toàn thế giới, Take That được xem một trong những boyband thành công nhất mọi thời đại.