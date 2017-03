Sau đăng quang, lặn không sủi tăm

Mặc dù vậy, tài năng nghệ thuật vẫn cứ thiếu những nhân tố có thể “làm nên chuyện”.

Cuộc thi Vietnam’s Got Talent vừa kết thúc thì chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Ngôi nhà âm nhạc bắt đầu lên sóng (tối thứ Sáu hằng tuần trên HTV), tiếp theo là The Voice - Giọng hát Việt 2012 cũng sắp diễn ra, cùng thời điểm Vietnam’s Next Top Model khởi động mùa giải mới. Mỗi chương trình đều kéo dài ít nhất nửa năm.

Hào quang đến sớm

Đăng Quân và Bảo Ngọc - hai tài năng nhí của chương trình Vietnam’s Got Talent vẫn còn đang nóng trên các diễn đàn với những câu hỏi xoay quanh: Các em sẽ làm gì với giải thưởng quá lớn (400 triệu đồng), mức độ đầu tư và can thiệp của phụ huynh như thế nào? Ban tổ chức chương trình (BTC) có trách nhiệm gì trong việc khai thác các “tài năng” tìm được sau cuộc thi?

Bố mẹ Đăng Quân, Bảo Ngọc cho biết sẽ dùng số tiền được thưởng để lo cho con học thêm về khiêu vũ. Hiện vẫn chưa có gì rõ ràng về điều khoản BTC hứa “giúp tìm một nhà quản lý để phát triển sự nghiệp của người thắng giải một cách chuyên nghiệp, cũng như hỗ trợ các hợp đồng biểu diễn phù hợp với khả năng”. Cũng sự kiện này, NSƯT Đặng Hùng đã mau mắn lên tiếng cảnh báo: “Nếu phụ huynh của hai bé nêu trên ham “bán lúa non”, cho con chạy show “hậu Got Talent” là giết các cháu đấy! Vì điều Đăng Quân, Bảo Ngọc cần nhất bây giờ là học hành bài bản và không bị mờ mắt bởi hào quang đến quá sớm”.

Sau khi đoạt giải Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011, Hoàng Thùy chỉ mới được BTC giải tạo điều kiện giới thiệu “sơ yếu lý lịch” tại các công ty quản lý và đào tạo người mẫu của Pháp: BeU Model, Next Models, Elite Paris và Ford Models. Nhưng dù sao cô cũng còn may mắn hơn Quán quân năm trước - Huyền Trang - người tự bươn chải sau khi đoạt giải và là nhân vật chính trong scandal “BTC Vietnam’s Next Top Model bỏ rơi người được giải” tại một sự kiện thời trang Mỹ vừa qua.

Do không “lấy” được giờ vàng trên sóng HTV (tối thứ Bảy hoặc Chủ nhật) nên Ngôi nhà âm nhạc có vẻ khá yên ắng về tần số người xem.

Sau ồn ào là… lặng lẽ

Đến thời điểm này, ca sĩ Uyên Linh - người chiến thắng tại Vietnam’s Idol mùa giải gần nhất, bị đánh giá là cạnh tranh không lại so với người về nhì là Văn Mai Hương. Album Giấc mơ tôi sau khi được phát hành liền rơi vào khoảng lặng, dù nhạc sĩ Quốc Trung (nguyên là giám khảo của Vietnam’s Idol) kỳ vọng Uyên Linh sẽ thuyết phục khán giả vì cô thể hiện được cá tính của một nghệ sĩ. Trong khi đó, Văn Mai Hương tuy “tự thân vận động” nhưng ê-kip của cô lại lấy lòng giới truyền thông và công chúng tốt hơn.

Uyên Linh không phải là ngoại lệ. Những người thắng cuộc Vietnam’s Idol trước đó - Phương Vy, Quốc Thiên đến nay hoạt động ca hát cầm chừng, dù tên tuổi ồn ào trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi và nhận được sự trợ giúp chuyên môn từ Công ty Music Faces. Mấy năm sau cuộc thi, cả Phương Vy lẫn Quốc Thiên đều loay hoay với hướng phát triển sự nghiệp, dù có ê-kip chăm sóc từ khâu định hướng hình tượng đến sản xuất album. Nhạc sĩ Đức Trí dù rất “mát tay” với hiện tượng Hồ Ngọc Hà nhưng cũng không thể góp phần đẩy Phương Vy và Quốc Thiên thành “thần tượng” thật sự sau cuộc thi.

Võ Hạ Trâm - giải nhất cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình năm 2007, Đỗ Tùng Lâm - “ngôi sao” 2008… chỉ còn thấy xuất hiện loáng thoáng trong các chương trình ca nhạc của HTV. Bản thân Hạ Trâm cũng không có hoài bão xa xôi với nghề ca hát mà đành chấp nhận làm giáo viên thanh nhạc. Tiêu Châu Như Quỳnh - từ “ngôi sao” 2009 nay vẫn đang tự bằng lòng với vị thế “ca sĩ trẻ”.

Giải “ngôi sao 2006” - Nguyễn Ngọc Phương Trinh nay gần như chỉ được khán giả biết đến với vai trò… diễn viên trong các bộ phim truyền hình. Vương Dung sau hào quang của giải nhất Sao Mai 2005 nay chỉ thấy xuất hiện trong các chương trình ca nhạc trên sóng VTV.

Quay lưng với thí sinh

Thực tế, quán quân, á quân của các cuộc thi Vietnam’s Next Top Model, Vietnam’s Idol và mới nhất là Vietnam’s Got Talent không được đào tạo, hoặc được BTC trợ giúp đào tạo sau khi nhận giải. Vì thế, sau khi được khán giả cả nước quan tâm ủng hộ và bình chọn qua tin nhắn, họ “mất hút” là điều đương nhiên.

Một nhà sản xuất truyền hình đề nghị không nêu tên lý giải: “Thực chất mục tiêu tối thượng của các cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật trên truyền hình là “câu khán giả bầu chọn qua tin nhắn” càng nhiều càng tốt, đồng thời tạo lượt xem đài cao để mời gọi khách hàng quảng cáo. Còn mục tiêu tìm tài năng chỉ là phụ, tìm được thì tốt, tài năng có nảy nở, tiến triển sau đó thì… đó là chuyện của thí sinh, BTC không quan tâm điều đó!”.

Việc quay lưng với thí sinh là sự thật không thể chối cãi một khi các nhà sản xuất sau khi hoàn tất một mùa giải thì phớt lờ trách nhiệm với thí sinh thắng giải. Thay vào đó, họ chỉ nghĩ đến chuyện tổ chức mùa giải sau sao cho ồn ào, náo nhiệt hơn mùa trước.

Từ những trường hợp trên, xem ra giải nhất vẫn chỉ là giải nhất, còn thành công hậu cuộc thi là chuyện khác.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh: Thí sinh phải biết… tự lèo lái Trên lý thuyết, mỗi cuộc thi đều tạo cho thí sinh của mình một bệ phóng nhưng chính thí sinh phải tự mình lèo lái con đường nghệ thuật. Nhìn chung, những thí sinh đoạt giải nhưng thất bại khi ra thực tế là vì họ không thoát ra được cái bóng của hào quang. Một số không có kế hoạch định vị, hình thành phong cách riêng, mà bị lẫn vào người khác nên không thể thành danh được. Mặt khác, trong môi trường nghệ thuật đầy cạnh tranh như hiện nay, một cá nhân khó có thể thành công nếu thiếu sự hậu thuẫn từ một ê-kip giỏi nghề và có những bước hoạch định chuyên nghiệp, bài bản và cũng phải xét đến yếu tố “thiên thời, địa lợi”. Còn trách nhiệm của BTC sau mỗi mùa giải? Hầu hết các chương trình ở VN đều bỏ ngỏ vấn đề này.

NGÔ BEN