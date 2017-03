Sau ly dị, Ashton Kutcher cười tươi tại phim trường

Cánh săn ảnh đã thấy Ashton Kutcher quay lại với công việc tại phim trường Two And A Half Men, chỉ vài giờ sau khi vợ anh thông báo tin hai người chia tay say 6 năm chung sống.

Trong khi Demi Moore chia sẻ là cô rất buồn thì Ashton Kutcher có vẻ thoải mái hơn. Cánh săn ảnh đã thấy anh cười vui vẻ khi xuất hiện tại trường quay hôm 19/11/2011.

Cầm trên tay cốc cà phê, Ashton Kutcher nói cười thoải mái với các thành viên trong đoàn làm phim. Trông anh không có vẻ buồn bã của một người vừa bị vợ bỏ.

Ashton Kutcher vui vẻ tại phim trường sau khi ly dị

Ashton Kutcher từng qua đêm với nữ sinh viên Sara Leal, 22 tuổi tại khách sạn ở San Diego hồi tháng 9 và đó là lý do dẫn tới việc Demi đòi ly dị.

Vợ chồng Demi Moore đã có nhiều nỗ lực để hàn gắn hôn nhân trong 2 tháng qua, trong đó bao gồm cả việc đi nghỉ ở Turks & Caicos hồi tuần trước.

Cặp đôi này đã đi nghỉ tại nhà của chồng cũ Demi, Bruce Willis tại Turks & Caicos cách đây ít ngày với nỗ lực níu kéo hôn nhân nhưng kết quả thì mọi chuyện vẫn không thể diễn ra một cách tốt đẹp.

“Demi không hạnh phúc, Ashton không hạnh phúc, vấn đề giữa họ chỉ là bao giờ mọi chuyện kết thúc,” một nguồn tin cho hay.

Vợ chồng Demi đã chia tay nhau

Theo Vĩnh Ngọc (Dân trí/DM)