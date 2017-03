Sau tai nạn, Quang Lê cảm ơn khán giả

Ảnh mới nhất của Quang Lê sau tai nạn, chụp cùng ca sĩ Như Quỳnh. Ảnh: Facebook Quang Lê



Theo M.Khuê (NLĐ)



Theo lời Quang Lê kể lại trên các phương tiện truyền thôn, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khi anh cùng Lam Anh trên đường từ San Jose về lại quận Cam, California-Mỹ trong đêm. Nam ca sĩ ngồi trước cùng tài xế nên thắt dây an toàn còn Lam Anh ngồi phía sau nghỉ ngơi và không thắt dây bảo hộ. Vì thế, khi chiếc xe gặp nạn, lăn nhiều vòng, Quang Lê nhờ dây an toàn và túi khí nên bị thương nhẹ hơn Lam Anh. Sau 10 phút, cảnh sát và xe cứu thương đưa cả ba về bệnh viện cấp cứu.Quang Lê đã sớm ra viện, trở lại công việc còn Lam Anh vẫn đang được điều trị. Nam ca sĩ chia sẻ: “Quang Lê mến chào cả nhà, hôm nay Lê đỡ nhiều lắm nhưng cơ thể vẫn còn đau nhức nhiều chỗ và tạm thời chưa dám lái xe vì nỗi ám ảnh vẫn còn đó. Lam Anh đã khá hơn nhưng các bác sĩ vẫn chưa đưa ra kết luận nào cả. Ngày mai, các bác sĩ sẽ xét nghiệm phổi vì trong phổi có máu bầm, sau đó sẽ có câu trả lời cụ thể hơn.Đây là hình Quang Lê chụp mới nhất sau tai nạn, chụp chiều nay trong chương trình Vstar tại quận cam California, Lê up lên để cả nhà xem. Nhìn Lê có bơ phờ lắm không cả nhà? Lê và Lam Anh xin cám ơn sự quan tâm thương mến của quý bà con bạn hữu xa gần, truyền thông báo giới, các anh chị nghệ sĩ, đặc biệt quý khán giả và các bạn trong ngôi nhà hạnh phúc này”.Trước đó, khi biết tin Quang Lê gặp nạn, nhiều người hâm mộ đã lên Facebook thăm hỏi, động viên nam ca sĩ này.