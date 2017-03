Scarlett Johansson - Người đẹp của năm

Theo THIÊN HƯƠNG (TTO, Limelife)

Danh hiệu Người đẹp của năm do tạp chí GQ bầu chọn không chỉ dựa trên sắc đẹp mà còn căn cứ vào tài năng và những bước đột phá mới của các ngôi sao nữ. Scarlett Johansson đã được tạp chí GQ đánh giá rằng: “Ở tuổi 26, Scarlett Johansson vẫn giữ được khuôn mặt trẻ trung, đầy bí ẩn và luôn làm mới mình qua những việc như thay đổi màu tóc chẳng hạn. Cô ấy có thể vượt qua mọi thử thách mà không có vẻ gì là khó khăn cả.Trên tất cả, Scarlett Johansson khiến người ta thật sự thích thú và tò mò…”. Johansson sẽ xuất hiện trên tạp chí GQ số ra tháng 12- 2010.Scarlett Johansson xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng vào năm 13 năm trong The Horse Whisperer (Tạm dịch: Người thì thầm với ngựa) cùng với Robert Redford và Kristin Scott Thomas. Tuy nhiên, cô thật sự tỏa sáng với bộ phim Lost in Translation (Lạc nhau ở Tokyo).Ngoài ra cô còn biết đến một số bộ phim như Girl with a Pearl Earring (Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai), Vicky Cristina Barcelona (Vicky và Cristina ở Barcelona)Đầu năm nay, Scarlett đã giành giải Tony cho vai diễn trong vở kịch A View From the Bridge (Tạm dịch: Nhìn từ một chiếc cầu) trên sân khấu Broadway.Mới đây, cô vừa nhận lời tham gia phim We Bought a Zoo (Tạm dịch: Mua một sở thú) cùng nam tài tử Matt Damon. Phim do Cameron Crowe đạo diễn và dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 23– 12- 2011.