Scott Rudin nhận giải Thành tựu sự nghiệp của PGA

TheoTHIÊN HƯƠNG (TTO, Awardsdaily)



Nhận định về Scott Rudin, đồng chủ tịch PGA Hawk Koch và Mark Gordon cho biết: “Công việc của Scott Rudin đã nói lên tất cả. Ông ấy là một nhà làm phim rất tài năng. PGA rất vinh dự khi trao giải thưởng này cho ông”.Scott Rudin là nhà làm phim người Mỹ từng đoạt giải Oscar cho bộ phim No country for old men (Không chốn dung thân), đề cử cho The Queen (Nữ hoàng) và năm lần giành giải Tony.Scott Rudin được biết đến với nhiều bộ phim nổi tiếng như The girl with the dragon tattoo (Cô gái có hình xăm rồng), Julie và Julia, The hours(tạm dịch: Giờ khắc), The Truman show (Buổi diễn của Truman), The Addams family (Gia đình Addam)… Mới đây, bộ phim The Social Network(Mạng xã hội) do ông sản xuất, phát hành ngày 1-10, đã thắng lớn tại các phòng vé và hiện đang là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar 2011.Trước đó, những gương mặt kỳ cựu trong nền điện ảnh từng nhận giải thưởng này bao gồm Stanley Kramer, Saul Zaentz, Clint Eastwood, Billy Wilder, Robert Evans, Brian Grazer, Jerry Bruckheimer, Roger Corman, Laura Ziskin, Kathleen Kennedy… và năm ngoái là John Lasseter của Hãng Pixar.“Đây là một vinh dự đặc biệt và tôi rất vui mừng khi được đứng vào hàng ngũ những nhà làm phim xuất sắc từng nhận được giải thưởng này trước đó. Tôi rất biết ơn hiệp hội sản xuất và cảm ơn toàn bộ êkip làm phim đã giúp tôi hoàn thành tốt các bộ phim của mình”, Scott Rudin phát biểu.