Sẽ có con tàu tưởng nhớ tàu Titanic sau 100 năm

Con tàu huyền thoại Titanic. (Nguồn: Internet)

Theo Lê Hà/Paris (Vietnam+)



Tàu Balmoral dài 218m, ngắn hơn tàu Titanic 51m sẽ khởi hành ngày 8/4/2012, với hành trình qua thành phố biển của Anh Southamton trước khi dừng tại cảng Cobh, miền nam Ireland.Sau đó đi qua Bắc Atlantique và đến đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15/4/2012 sẽ đến đúng nơi con tàu Tictanic bị đắm cách đây 100 năm.Sau đó tàu Balmoral sẽ tiếp tục đi theo hướng đến vùng biển New York để các thành viên các gia đình 1.578 nạn nhân xấu số tiếp tục chuyến du lịch tưởng nhớ các bậc ông bà tổ tiên của họ.Trong số các hành khách của tàu Balmoral, đa số là các nhà nghiên cứu lịch sử, nhà văn và các chuyên gia nghiên cứu thảm họa. Họ sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp và hội thảo suốt dọc cuộc hành trình.Trên co "tàu tưởng nhớ tàu Titanic" này, hành khách sẽ được thưởng thức các món ăn và tham gia các hoạt động do nhà tàu tổ chức giống như năm 1912, như chơi palet, uống rượu trong các tabaret, dạ hội… Chi phí cho chuyến đi "về với qua khứ" này sẽ vào khoảng 4.000 đến 7.500 euro./.