Sẽ đưa tượng Phật qua nhiều tỉnh thành

Tượng Phật ngọc sẽ được tôn trí tại Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, tại TPHCM và trong đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội.

Bằng những lá thư từ năm 2009, Đại đức Thích Huệ Vinh liên lạc với ông Ian Green, chủ nhân của khối ngọc xanh lớn nhất thế giới ở Canada - khối ngọc đã được dùng để chế tác tượng “Phật ngọc hòa bình thế giới”. Hai bên bàn bạc về việc thực hiện một bức tượng Quan Âm tạc từ khối ngọc này. Ngay khi ông Ian Green đồng ý, chùa Quan Thế Âm Đà Nẵng nhanh chóng gửi sang mẫu phác thảo tượng Phật. Toàn bộ chi phí cho bức tượng là 50.000 USD.

Sau khi hoàn thành, tượng Phật ngọc Quan Âm cao 1,1m, nặng 285kg (ảnh). Toàn bộ thân tượng và vầng hào quang xung quanh một màu xanh ngọc thạch. Vầng hào quang có gần 1.000 bàn tay, trên mỗi bàn tay có một con mắt với ý nghĩa “thiên thủ thiên nhãn”. Cánh tay dài nhất khoảng 20cm, thân tượng cao 40cm. Tượng Phật có 18 cánh tay. Với thiết kế này, tượng Phật ngọc Quan Âm được xem như bức tượng bằng Ngọc thạch lớn nhất VN.

Theo kế hoạch, tượng Phật ngọc Quan Âm sẽ về đến Đà Nẵng vào ngày 19-1.

Đầu tiên, tượng được rước từ chùa Chiang Rai, Thái Lan, do 200 vị cao tăng thực hiện. Pho tượng cũng sẽ xuất hiện trong đại lễ do Hoàng gia Thái Lan tổ chức tại Bangkok sau đó, với hàng ngàn nhà sư. Tượng sẽ được cung nghinh từ Thái Lan về Đà Nẵng và trưng bày tại chùa Quán Thế Âm từ 19-1. Dự kiến, tiếp theo tượng Phật ngọc sẽ được trưng bày tại: chùa Tảo Sách, Hà Nội (từ 22-1 đến 27-1), chùa Vẽ, Hải Phòng (29-1 đến 4-2), chùa Quan Âm Tu Viện, TPHCM (13-2 đến 21-2), chùa Quang Minh, Bình Phước (23-2 đến 1-3), chùa Quan Âm tu viện, Biên Hòa (từ 5-3 đến 12-3) và các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Nha Trang...

Tôn tượng Phật ngọc Quan Âm sau cùng sẽ được đặt tại chùa Quán Thế Âm. Đại đức Thích Huệ Vinh cho biết, hy vọng đây sẽ là một bảo tượng có giá trị, mang nhiều ý nghĩa đặc biệt để Phật tử các nơi chiêm bái.



Theo HOÀI GIANG (CATP)