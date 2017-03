Sẽ lập hội ca sĩ Việt Nam?

Ngày 10-12 vừa qua, tại Nha Trang, các ca sĩ tham gia ngày hội ca sĩ Việt Nam Singer’s do một số ca sĩ, nhạc sĩ khởi xướng. Đây là lần thứ hai ngày hội được tổ chức. Cũng trong ngày này, nhạc sĩ Lê Quang - thành viên ban tổ chức đã nêu ý kiến về thành lập hội ca sĩ Việt Nam.

Nhu cầu tổ chức nghề nghiệp

Trao đổi với chúng tôi vào chiều qua (12-12), nhạc sĩ Lê Quang cho biết việc lập hội ca sĩ là cần thiết để các đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết, các ca sĩ, nghệ sĩ đi trước có nghề có điều kiện giúp đỡ các ca sĩ trẻ về văn hóa ứng xử. Hội cũng sẽ giúp đỡ các hội viên khi gặp khó khăn trong hành nghề hoặc những tranh chấp khác. Vừa qua, nếu có hội thì việc ca sĩ trong nước ra nước ngoài bị tẩy chay sẽ được chia sẻ, bảo vệ.

“Lập hội, tổ chức ngày hội thường niên là để các ca sĩ, nghệ sĩ gặp gỡ, cùng nhìn lại mình trong năm làm được gì, chưa làm được gì, có những vấn đề gì trong quan hệ với công chúng, đồng nghiệp, có nguyện vọng và mong muốn gì ở đội ngũ ca sĩ Việt... Việc các ca sĩ xích lại gần nhau thể hiện rõ nhất qua các liveshow cá nhân hoặc hát chung. Mỗi liveshow cá nhân đều nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Sau chương trình này, 24 nam ca sĩ sẽ tổ chức một liveshow hát chung vào ngày 14-2 tới tại TP.HCM, nhằm tăng cường sự gắn bó giữa các ca sĩ” - nhạc sĩ Lê Quang chia sẻ.

Được biết, trong cuộc gặp gỡ ngày 10-12 vừa qua, nhiều bức xúc trong giới đã được chia sẻ. Những khó khăn trong nghề đã được mổ xẻ. Việc lập hội chỉ còn là vấn đề thủ tục. Trước mắt, một số nghệ sĩ như nhạc sĩ Lương Minh, Lê Quang, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng... tham gia, sau đó sẽ vận động thêm đủ 10 người trong ban vận động để lập hồ sơ gửi lên Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Riêng ngày ca sĩ có quyết định chọn 12-12 hay không thì chưa quyết định vì cần ý kiến từ phía Cục Nghệ thuật biểu diễn và nhạc sĩ Lê Quang cũng khẳng định đây là hội nghề nghiệp, sinh hoạt về chuyên môn, do đó việc tham gia là tự nguyện. Hội sẽ không có bất cứ yêu cầu ràng buộc nào đối với các hội viên. Tuy nhiên, nếu có liên quan đến việc cấp thẻ hành nghề thì sẽ có những ràng buộc cụ thể.

Luật lệ, thủ tục đã sẵn sàng

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết theo Nghị định 83/2003 về tổ chức hoạt động và quản lý hội và thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 83, việc lập hội ở trung ương phải có ban vận động gồm 10 sáng lập viên. Danh sách ban vận động, đơn, hồ sơ, điều lệ phải trình lên bộ chủ quản quản lý về hoạt động chuyên môn (trong trường hợp này là Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch). Cơ quan này sẽ có ý kiến, sau đó chuyển hồ sơ và danh sách ban vận động sang Bộ Nội vụ. Hội này có thể là một hội nghề nghiệp độc lập. Ở cấp thành phố cũng có thể lập hội ca sĩ trực thuộc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP. Số sáng lập viên trong ban vận động chỉ cần năm người.

Luật sư Hậu cũng lưu ý, việc quản lý nhà nước về thành lập, giải thể sẽ do Bộ Nội vụ thực hiện hoặc thực hiện theo quy định trong điều lệ. Tuy nhiên, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ là đơn vị quản lý về chuyên môn, do đó các hoạt động chuyên môn của hội vẫn do cục này quyết định.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Ngọc Cường - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định: “Nếu có hội ca sĩ cũng giúp các ca sĩ có diễn đàn để sinh hoạt nghề nghiệp, nêu cao tinh thần đoàn kết, không có những scandal trước công chúng cũng là cách để tạo một môi trường nghệ thuật lành mạnh. Đến giờ Cục chưa nhận hồ sơ, tuy nhiên thời gian qua cũng có nhiều ý kiến ủng hộ để ca sĩ có một ngày riêng, hội nghề nghiệp để sinh hoạt. Khi nhận hồ sơ, Cục sẽ trình Bộ có ý kiến rồi chuyển sang Bộ Nội vụ xem xét danh sách ban vận động và dự thảo điều lệ hoạt động. Bộ Nội vụ sẽ là cơ quan ra quyết định thành lập hay không.