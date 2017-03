Sẽ thu hồi tập ca khúc, chỉnh sửa tên tác giả

Sau đó, nhạc sĩ Vũ Hoàng đã thừa nhận ca khúc đó là của Lê Minh nhưng lại cho rằng có sự nhầm lẫn trong khâu in ấn! Nhạc sĩ Lê Minh đã yêu cầu ban tổ chức cuộc vận động thu hồi tập ca khúc, chỉnh sửa lại tên tác giả bài Về đất Lam Sơn là Lê Minh.

Sáng 4-11, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, Trưởng Ban tổ chức cuộc vận động sưu tầm, tuyển chọn sử ca Việt Nam, cho biết ông đang liên hệ với doanh nghiệp sách Thành Nghĩa (đơn vị tài trợ cuộc vận động và tổ chức in ấn-phát hành tập nhạc 80 ca khúc sử ca Việt Nam) để vận động đơn vị này giải quyết yêu cầu của nhạc sĩ Lê Minh. Tuy vậy, ông Khương vẫn nhấn mạnh: “Trách nhiệm trong vụ này không thuộc về ban tổ chức cuộc vận động mà thuộc về nhạc sĩ Vũ Hoàng”.

Cùng ngày, Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với ông Võ Thành Tân - Giám đốc doanh nghiệp sách Thành Nghĩa. Ông Tân cho biết ông chưa nhận được thông tin từ ban tổ chức cuộc vận động. Tuy nhiên, qua thông tin trên báo chí, ông Tân khẳng định sẽ đáp ứng yêu cầu của nhạc sĩ Lê Minh dưới các hình thức: Thu hồi sách chưa phát hành; hoặc dán đề can hoặc in kéo lụa tên nhạc sĩ Lê Minh che lên tên nhạc sĩ Vũ Hoàng ở ca khúc Về đất Lam Sơn; hoặc in một tờ đính chính về tên tác giả ca khúc Về đất Lam Sơn đính kèm tập nhạc 80 ca khúc sử ca Việt Nam.

Song ông Tân cũng nhấn mạnh: “Trách nhiệm của vụ việc này không thuộc về chúng tôi mà thuộc về ban tổ chức cuộc vận động sưu tầm, tuyển chọn sử ca Việt Nam. Chúng tôi chỉ làm công tác tổ chức in ấn, phát hành. Ban tuyển chọn đưa nội dung gì, chúng tôi in nội dung ấy. Việc này cũng không thuộc trách nhiệm của Nhà xuất bản Thanh niên vì nhà xuất bản chỉ làm công tác biên tập và sửa lỗi chính tả với ấn phẩm của chúng tôi”.

Tiếp tục trao đổi cùng nhạc sĩ Lê Minh, ông thiện chí nói: “Tôi chỉ cần các bên liên quan có trách nhiệm thu hồi sách chưa phát hành, chỉnh sửa tên tác giả Về đất Lam Sơn từ Vũ Hoàng sang tên tôi là được. Với những tập sách đã phát hành, tôi không làm khó họ”.

Được biết, theo thể lệ của cuộc vận động sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu sử ca Việt Nam, mỗi ca khúc được chọn in trong tập nhạc 80 ca khúc sử ca Việt Nam được trả nhuận bút 100.000 đồng. Nhạc sĩ Lê Minh đã ký nhận số tiền này và không có yêu cầu nào thêm về bồi thường tiền bạc.

Sáng nay (5-11), Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức họp bất thường để xem xét trường hợp nhạc sĩ Lê Minh khiếu nại nhạc sĩ Vũ Hoàng vi phạm tác quyền Về đất Lam Sơn của ông. Được biết, nhạc sĩ Vũ Hoàng đang là ủy viên Ban chấp hành Hội Âm nhạc TP.HCM và là Chi hội trưởng Chi hội sáng tác 1 thuộc Hội Âm nhạc TP.HCM.