Selena Gomez gặp rắc rối vì “đụng chạm” tôn giáo

Selena Gomez chọn trang phục đỏ rực và vẽ hoa văn đỏ trên trán được cho là bindi (dấu hiệu phụ nữ theo đạo Hindu thường vẽ) để biểu diễn ca khúc Come & Get It tại lễ trao giải MTV Movie.

Ngay sau đó, nữ ca sĩ trẻ này bị chỉ trích dữ dội và người đứng đầu Hiệp hội Ấn Độ giáo toàn cầu trụ sở tại Mỹ đề nghị cô phải xin lỗi. “Dấu bindi trên trán là truyền thống cổ xưa của Ấn Độ giáo và là một dấu hiệu tôn giáo. Đôi khi, nó được xem như con mắt thứ ba hay ngọn lửa. Đây là biểu tượng tín ngưỡng cần được tôn trọng. Selena Gomez biểu diễn tại lễ trao giải MTV Movies Biểu tượng này không dành cho những màn trình diễn quyến rũ, gợi cảm và càng không thể sử dụng như phụ kiện thời trang phù phiếm. Selena nên xin lỗi và tìm hiểu lại những nguyên tắc cơ bản của các tôn giáo trên toàn thế giới”- ông Rajan Zed- Chủ tịch Hiệp hội Ấn Độ giáo toàn cầu cho biết. Không chỉ các giáo sĩ Hiệp hội Ấn Độ giáo toàn cầu trụ sở tại Mỹ chỉ trích, Selena Gomez còn bị nhiều người khác trên trang mạng xã hội Twitter bày tỏ sự thất vọng. Một người trong cộng đồng mạng viết: “Selena Gomez, dấu bindi không phải là phụ kiện thời trang mà bạn muốn sử dụng lúc nào cũng được. Bạn là người “chiếm đoạt văn hóa””. Cô gặp rắc rối vì vẽ dấu bindi lên trán

Một người khác viết trên Twitter: “Selena Gomez, hãy xóa dấu bindi khỏi trán, biểu tượng văn hóa không phải món trang sức dễ thương”.

Tuy nhiên, bên cạnh những chỉ trích, một số người khác bày tỏ ý kiến bênh vực nữ ca sĩ trẻ này. Theo M.Khuê (NLĐO / NY Daily News)