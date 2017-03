Show tiệc - lối thoát khi thị trường teo tóp

aTrong cơn biến động thị trường bị thu hẹp, các “đại show” có nguy cơ thua lỗ, giới nghệ sĩ chuyển sang kiểu đầu tư ít mạo hiểm hơn - show tiệc. Chi phí thấp, dễ kiểm soát, khả năng thu lợi nhuận cao là những ưu thế không thể chối cãi của mô hình này.

Bùng nổ show tiệc

Dạ tiệc trắng của Đàm Vĩnh Hưng tổ chức tại TP.HCM, Hà Nội có lẽ là show tiệc thành công nhất cho đến thời điểm hiện nay khi mỗi chương trình đều đông kín khán giả, được báo chí quan tâm dù giá vé cao ngất ngưởng, đến cả trăm USD. Tên tuổi của Hưng chỉ là một phần câu chuyện. Phần khác là những “chiêu thức” anh tung vào từng dạ tiệc, từ việc chở chocolate từ Mỹ về, dựng mô hình lâu đài, mở máy lạnh ở nhiệt độ cực thấp để mang đến cho khán giả phương Nam cảm giác lạnh lẽo mùa đông… Quan trọng hơn ,Dạ tiệc trắng tạo cảm giác khán giả được phục vụ tương xứng với đẳng cấp, đồng tiền họ chi trả.

Trước đó, chương trình Dạ tiệc yêu thương của diễn viên Tăng Bảo Quyên ở White Place cũng đã thành công khi thu về hơn 350 triệu đồng để xây nhà tình thương và hỗ trợ bà con nghèo vùng lũ. Chỉ nội bức tranh Sắc xuân của họa sĩ khiếm thính Thanh Lợi, người từng đoạt giải hội họa châu Á, được mua với giá 230 triệu đồng từ mốc khởi điểm 9 triệu đồng đã là niềm vui lớn của những người thực hiện chương trình.

Diễn viên Tăng Bảo Quyên (bìa trái) và họa sĩ Thanh Lợi trong chương trình Dạ tiệc yêu thương. Ảnh: CHẤN HƯNG

Trước đó nữa, Hồng Nhung, Quang Dũng đã thực hiện chương trình Có đâu bao giờ tại On the Six mà số khán giả được giới hạn ở mức 100 người. Ngoài việc nghe, xem đôi nghệ sĩ này biểu diễn những tác phẩm lừng danh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khán giả còn được xem triển lãm tranh, dự tiệc, chụp ảnh cùng nghệ sĩ và được tặng đĩa.

Đêm 14-1 sắp tới, những ai yêu tiếng hát Mỹ Tâm sẽ có cơ hội được giao lưu, dự tiệc cùng cô trong chương trình Kỷ niệm 10 năm ca hát tại Trung tâm Hội nghị Queen Plaza (Tân Bình, TP.HCM). Chương trình cũng có phần triển lãm tranh và khán giả sẽ được nghe lại những bản tình ca từng giúp Tâm thành công trên hành trình nghệ thuật.

Tổ chức ở một không gian nhỏ, các nghệ sĩ có thể yên tâm rằng lớp khán giả thượng lưu sẽ được phục vụ đầy đủ, gần gũi hơn. Show tiệc cũng có ưu thế không phải đầu tư quá lớn vào ánh sáng, kỹ xảo, sân khấu… so với tại các nhà hát hoặc nhà thi đấu. Việc giới hạn số lượng khách tham gia cũng giúp nghệ sĩ bớt mệt mỏi trong khâu phát hành vé, nơm nớp lo âu khi vé chưa bán được. Phần tiệc đã có êkip chuyên nghiệp của nhà hàng, trung tâm hội nghị… lo.

Xa đại chúng

Tuy nhiên, trên Facebook, nhiều bạn trẻ hâm mộ Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng “khóc lóc” vì không thể kiếm đâu ra 2,5 triệu đồng mua vé dự liveshow Kỷ niệm 10 năm ca hát hoặc cả trăm USD để dự Dạ tiệc trắng. Chắc chắn không thể nói những bạn trẻ ấy ít yêu Tâm hơn, không yêu Hưng bằng lớp khán giả thượng lưu. Thậm chí nếu xét ở một góc độ khác thì các khán giả trẻ yêu thần tượng mình nhiều hơn tất thảy khi sẵn sàng tham gia vào những chuyến công tác xã hội của thần tượng, sẵn sàng ủng hộ nghệ sĩ không toan tính.

Điểm khác biệt duy nhất giữa khán giả thượng lưu và đại chúng nằm ở số tiền vé. Nếu chỉ vì không đủ tiền mà khán giả đại chúng chỉ được nghe qua đĩa, nhìn thấy ngôi sao từ xa, đành cố gần gũi thần tượng qua những tấm poster, ảnh dán trong phòng và thể hiện tình yêu trên diễn đàn nghệ sĩ thì kể cũng hơi buồn cho họ.

Không ai có lỗi trong câu chuyện show tiệc. Nghệ sĩ cần thu nhập để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Khán giả có nhiều tiền muốn tham gia những chương trình xứng tầm. Đại đa số công chúng còn lại vẫn muốn được nghe hát và họ vẫn có thể nghe ở sân khấu bình dân, qua CD, trên đài, trên mạng… Chỉ mong sao trong từng hoạt động, nghệ sĩ không quên hàng triệu con người đã yêu mình, vì mình, luôn chờ mong mình bằng tất cả khát khao.

Ở nơi được gọi là kinh đô giải trí của thế giới như Las Vegas thì mô hình show tiệc đã tồn tại cả thế kỷ nay chứ chẳng phải là điều gì quá mới mẻ. Cá nhân tôi cho rằng đó là một cách làm văn minh dành cho những khán giả có gu thưởng thức riêng, không muốn xuất hiện ở chốn đông người. Một show tiệc như thường thấy sẽ gồm hai phần chính - dạ tiệc dành cho khán giả ở một nơi và âm nhạc với rượu vang, trà sẽ diễn ra ở một phòng khác. Những nội dung khác như chụp ảnh lưu niệm, triển lãm, bán đĩa... chỉ là phần phụ. Ở góc độ kinh tế, tôi đồng ý với bạn về tính hiệu quả của show tiệc. Tính sơ thì hiện nay muốn làm một chương trình cho coi được phải tốn cả tỉ đồng. Cho dù bán hết 1.000 vé với giá 1 triệu đồng (điều không tưởng) cũng chỉ vừa hòa vốn. Thế thì làm làm chi? Nhạc sĩ ĐỨC TRÍ Kinh phí thực hiện một chương trình hiện nay rất lớn nhưng lại không thể bán vé giá cao. Như ở phòng trà của tôi, phụ thu chỉ 150.000 đồng mà nhiều người còn ngần ngại thì ra sân khấu lớn sẽ còn khó thế nào? Show tiệc trong trường hợp này là một cách đầu tư thông minh. Ca sĩ ÁNH TUYẾT

CHẤN HƯNG