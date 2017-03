Showbiz Việt: Hot girls lại rầm rộ tung chiêu

Ngọc Trinh từ “nữ hoàng đồ lót” tới “nữ hoàng thác loạn…”

Đầu tháng tư trước, cư dân mạng được dịp bàn tán xôn xao về vụ việc “nữ hoàng đồ lót” Ngọc Trinh lộ những tấm ảnh được cho là “thác loạn” bên đất Thái Lan. Ngay sau đó, nhiều báo điện tử giật nên những cái title rất kêu, phong cho “nữ hoàng đồ lót” Ngọc Trinh thêm một “vương hiệu” là “nữ hoàng thác loạn”. Hiệu ứng tức thời là trí tò mò của cộng đồng mạng dâng cao, giới trẻ đua nhau lướt web tìm thông tin về hot girl này.



Tấm ảnh đưa "nữ hoàng đồ lót" lên ngôi "nữ hoàng thác loạn"

Trong ảnh là khuôn mặt bầu bĩnh của “cô bé ngây thơ” có những hành động hơi “quá trớn” với người bạn gái đi cùng tại một quán rượu. Khuôn mặt của những cô bạn đi cùng bị bôi nhòe để càng làm rõ hơn khuôn mặt của Ngọc Trinh. Đây là một chiêu “gây sốc” của người tung bộ ảnh?

Vụ việc này chưa nguội lại tiếp tục được hâm nóng khi video và bức ảnh khoe hàng hiệu của Ngọc Trinh được tung lên mạng. Trong video là hình ảnh “nữ hoàng áo tắm” như một hướng dẫn viên du lịch tận tình, dẫn dắt mọi người vào căn phòng “hàng hiệu” của mình để giới thiệu những “phụ kiện” chỉ tính bằng ngàn USD. Còn về bức ảnh đang bị cộng đồng mạng mổ xẻ, Ngọc Trinh ngồi thân mật bên cạnh make-up Mỹ Tâm, trên tay “nữ hoàng bikini” là chiếc Ipad đắt tiền. Chuyên viên trang điểm Mỹ Tâm cũng hướng về phía người chụp ảnh chiếc Vertu trị giá hàng ngàn đô la.



Bức ảnh “Nữ hoàng bikini” Ngọc Trinh cùng make-up Mỹ Tâm đang bị cư dân mạng mổ xẻ

Giải thích cho seri ảnh bị cho là “thác loạn” cùng tấm hình này, Ngọc Trinh nói: “Những bức ảnh đó chụp cách đây gần 2 năm, khi ấy tôi đi du lịch Thái Lan cùng 5 người bạn gái và Mỹ Tâm - chuyên viên trang điểm”. Trong khi đó, chiếc Ipad là một sản phẩm công nghệ chỉ mới ra mắt từ tháng 4/2010. “Nữ hoàng đồ lót” không phải là những siêu sao Hollywood để có thể sở hữu được sớm các sản phẩm công nghệ tiên tiến như vậy. Sau sự vụ này, Ngọc Trinh lại thêm một “vương hiệu” nữa là “nữ hoàng dối trá”. Không hiểu cô nàng hot girl xinh đẹp này nhiều lần lỡ bất cẩn hay đang cố tình để gây sự chú ý của thiên hạ?

Next Top Model Hằng Nguyễn táo bạo… cởi

Cùng thời điểm với sự vụ của “nữ hoàng áo tắm” Ngọc Trinh thì người đẹp Next Top Model Hằng Nguyễn cũng kịp “rửa mắt” dư luận bằng bộ ảnh bán nude nóng bỏng của mình cùng nam người mẫu Sơn Tùng. Trong bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Cao Minh Tiến, Nguyễn Thanh Hằng (Hằng Nguyễn) khá táo bạo để cởi đồ. Xem qua bộ ảnh, hẳn ai nấy đều thấy người đẹp này chẳng hề tỏ ra kém cạnh so với Ngọc Oanh và Diệp Anh, những thí sinh bị loại khỏi VN's Next Top Model.



Các chân dài đang ứng dụng công thức không hề nhàm chán: Nếu khán giả chưa biết mình là ai thì phải… cởi. Áp dụng chiêu thức đó một các táo bạo, ngay lập tức cái tên Hằng Nguyễn trong thời gian qua đã được công chúng chú ý đến. “Tôi cũng không muốn gây sự chú ý giống như các hot girl nổi lên vì số đo vòng 1. Tôi nghĩ mình là người có khả năng thực sự và sẽ từng bước khẳng định mình trong nghệ thuật chứ không cần gây chú ý từ những thứ bề ngoài như vậy”. Next Top Model Hằng Nguyễn chia sẻ sau khi “hiệu ứng cởi” có tác dụng.

“Cá sấu chúa” Quỳnh Nga hát nhép

Có thể nói các hot girl đã tạo nên một tháng 4 khá “rộn ràng”. Đầu tháng 5 cư dân mạng lại “nực” cùng cái nắng nảy lửa mùa hè và video “cá sấu chúa” Quỳnh Nga hát nhép.

Ảnh cắt từ video tố cáo “cá sấu chúa” Quỳnh Nga hát nhép

Trong video là cảnh cô nàng Vũ Vũ của “Lập trình trái tim” đang biểu diễn rất “sung” bài “Người tình mùa đông” nhưng có lẽ do mải mê với cái quạt quá mà dẫn đến micro rơi lúc nào không hay. Mặc dù micro rơi nhưng giọng hát của “cá sấu chúa” vẫn vang lên đều đều và người nghe không khó để đoán ra “cá sấu chúa” đã hát nhép dù cô nàng nhanh tay lấy quạt che miệng và lẩm bẩm theo lời nhạc hòng chư giấu sự thật.

Sau khi video được lan truyền rộng rãi, nhiều người xem xong không giấu nổi sự bất bình và bảo rằng “cô nàng Vũ Vũ” nên nghỉ hát vì không có thực tài.

Hoàng Thùy Linh với nghi án đạo ý tưởng

Song song với scandal hát nhép của “cá sấu chúa” Quỳnh Nga thì Hoàng Thùy Linh lại thêm một lần rắc rối khi dính nghi án đạo ý tưởng trong clip ca khúc mới nhất của mình. Trong clip ca khúc “Đừng vội vàng” dài hơn 4 phút của “Vàng Anh” có rất nhiều tình tiết tương đồng với MV "One Step At A Time" của quán quân American Idol mùa giải thứ 6 - nữ ca sĩ trẻ Jordin Sparks. Từ những sự tương đồng đó dẫn tới việc cộng đồng mạng sau khi mổ xẻ clip đã quy kết thành hai chữ “đạo nhái” ý tưởng.

Ảnh cắt từ video “Đừng vội vàng” được cho là “Vàng Anh” Hoàng Thùy Linh “đạo nhái” ý tưởng trong MV “One Step At A Time”



Chưa kể trước đó, khi xem xong MV “Đừng vội vàng” nhiều ý kiến còn cho rằng cô nàng Hoàng Thùy Linh đã thiếu ý thức khi vô tình hay cố ý cổ súy việc vi phạm luật giao thông. “Vàng Anh” ngang nhiên đi bộ trên đường ray xe lửa và ở phần cuối của clip này, hai nhân vật chính còn nghênh ngang đi giữa đường phố đông người, rẽ các hàng xe để gặp nhau mà không đi vào phần vạch dành cho người đi bộ…

Sự việc này chưa kết thúc thì gần đây nhất, cô nàng lại cho tung ra đoạn clip hậu trường chụp hình cho album mới với cảnh giường chiếu của mình khiến cho cộng đồng mạng thêm một lần “no nê” mà bàn tán.

Clip "nóng" cảnh hậu trường giường chiếu của người đẹp Hoàng Thùy Linh được tung ra có phải là một "chiêu" PR mới?

Nhìn vào hàng loạt sự kiện đó, ai dám khẳng định thời của các hot girl đã hết? Có vẻ như họ đang bước vào giai đoạn mới với những scandal gây cho công chúng những bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Với những chiêu thức không nhàm chán, các hot girl cứ nhiệt tình “tung dầu vào lửa dư luận” mặc sức cho cộng đồng mạng mổ xẻ, bàn tán hay quy kết hay - dở, đúng - sai., tốt - xấu.. Càng như thế, tên tuổi các chân dài càng được đánh bóng! Không biết, tiếp theo đây các nàng sẽ tung những đòn gì?

Theo Hoàng Nghĩa (VTC News)