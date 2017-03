Siêu anh hùng chiếm lĩnh rạp phim

Và chưa thấy thế giới tận thế như thế nào nhưng những anh hùng này cũng đã “cứu” nhà sản xuất phim khi đem về doanh thu siêu khổng lồ - hơn 1 tỉ USD (trong khi kinh phí đầu tư là 220 triệu USD).

Mùa hè năm nào cũng đánh dấu một loạt phim bom tấn của điện ảnh Hollywood đến Việt Nam. Từ đầu tháng 5 đến thời điểm này, nhiều bộ phim bom tấn đã được công chiếu cho mùa phim hè 2012: Battleship (Chiến hạm), The Avengers (Biệt đội siêu anh hùng), Men in black 3 (Đặc vụ áo đen), Dark shadows (Lời nguyền bóng đêm), The cold light of day (Ánh sáng cuối con đường), Safe (Mật mã sống), Titanic (bản 3D), Madagascar 3; Bạch Tuyết và gã thợ săn. Có thể nói mùa phim hè năm nay khá sôi động với nhiều thể loại nhưng trong đó nổi trội nhất là sự trở lại của những siêu anh hùng và người ngoài hành tinh.

Siêu anh hùng lấy tiền tỉ của khán giả

Năm 2012 được những nhà nghiên cứu lịch sử, người làm văn học lẫn điện ảnh xem là năm tận thế. Rất nhiều giả thuyết cho năm tận thế được đưa ra như: Người ngoài hành tinh xâm lược Trái đất dựa vào tiểu thuyết War of the Worlds (Đại chiến thế giới - xuất bản 1898) của nhà văn Herbert George Wells; hành tinh Nibiru va chạm Trái đất từ cuốn sách The 12th Planet (Hành tinh thứ 12 - xuất bản năm 1976) của nhà văn Zechariah Sitchin; kịch bản tận thế từ thảm họa bão mặt trời hay sự thay đổi cực từ theo lịch của người Maya cổ đại; việc siêu núi lửa tỉnh giấc tại Công viên Đá Vàng (Mỹ)… Các nhà làm phim Hollywood đã hào hứng vin vào những giả thuyết này để khai thác dòng phim hành động, khoa học giả tưởng.

Prometheus chỉ mới là sự khởi đầu về nguồn gốc loài người để Ridley Scott kể những câu chuyện dữ dội hơn dự kiến sẽ nằm trong phần 2 với tựa Paradise. Ảnh: DIGITALTRENDS

Thành công của siêu phẩm The Avengers trên toàn cầu và cả ở Việt Nam cho thấy một mùa phim hè sẽ thành công với những siêu anh hùng khác nữa. Trong mùa hè này còn ít nhất hai siêu anh hùng sẽ ra mắt. Đầu tiên là The Amazing Spider Man (Người nhện phi thường) sẽ ra rạp VN ngày 29-6, trước thị trường Bắc Mỹ. Thứ đến là The Dark Knight Rises (Người dơi trỗi dậy) sẽ ra rạp ngày 27-7.

Sự tái xuất của siêu anh hùng người nhện trong phim The Amazing Spider Man chắc chắn sẽ khuấy động các rạp chiếu trên toàn thế giới. The Amazing Spider Man sẽ không thua sút The Avengers là mấy bởi Công ty Marvel (nơi tạo ra hình ảnh những siêu anh hùng trong cả hai bộ phim trên) chắc chắn sẽ dự tính được họ rút tiền từ túi khán giả bằng những chiêu trò gì. Hình ảnh người nhện từng thành công trong các mùa đủ để khẳng định sự trở lại của người nhện rất được khán giả mong chờ. Trong ba mùa người nhện 2002, 2004 và 2007 đã từng mang về cho hãng Sony tổng cộng hơn 1,6 tỉ USD tiền bán vé, chưa kể lợi nhuận khổng lồ đến từ quyền sử dụng hình ảnh người nhện trên hằng hà sa số các sản phẩm đi kèm, được bán như trải thảm trên khắp các châu lục.

Khai thác hình ảnh người ngoài hành tinh

Trong không gian tận thế của năm 2012 thì ngoài việc giải cứu thế giới thì việc đi tìm nguồn gốc thế giới để có thể lý giải những thảm họa đang xảy ra với nhân loại cũng là một đề tài mà những nhà làm phim khai thác triệt để. Ra rạp ngày 15-6 vừa qua, bộ phim khoa học viễn tưởng Prometheus (Hành trình đến hành tinh chết) là câu chuyện những nhà thám hiểm đi tìm nguồn gốc loài người trên Trái đất khá hấp dẫn và ly kỳ.

Có thể nói kể từ phim Alien - Quái vật không gian (1979) đánh dấu mở màn cho dòng phim khoa học giả tưởng với kỹ xảo thì sau 30 năm, đạo diễn Ridley Scott mới bắt tay thực hiện Prometheus. Và trong hành trình những phim tận thế, dường như Prometheus chỉ mới là sự khởi đầu về nguồn gốc loài người để Ridley Scott kể những câu chuyện dữ dội hơn dự kiến sẽ nằm trong phần 2 với tựa Paradise.

Câu chuyện của người ngoài hành tinh, siêu anh hùng, bí ẩn thế giới… được khai thác triệt để bởi không có năm nào trong nhiều năm qua giả thuyết tận thế lại được đặt ra quá nhiều như 2012.

Phim Thái Lan thăm dò rạp Việt Mùa hè này, Thái Lan thăm dò thị trường Việt với hai bộ phim thuộc hai thể loại: Kinh dị và hành động. Bộ phim 3D Dark Fight (Chuyến bay định mệnh) sẽ ra mắt khán giả vào ngày 22-6. Đây cũng là bộ phim kinh dị 3D đầu tiên của điện ảnh Thái Lan. Phim kể câu chuyện về New, một nữ tiếp viên hàng không sống sót sau vụ va chạm máy bay với nỗi nghi ngờ rằng không phải tai nạn máy bay mà là một cuộc báo thù. Sau thời gian điều trị tâm lý, cô tiếp tục bay lại và cô đã bị khủng bố ngay trên chuyến bay này… Ngoài Chuyến bay định mệnh, bộ phim Angels (tạm dịch Thiên thần) do Thái Lan đầu tư sản xuất với vai chính là do Dustin Nguyễn đóng cũng sẽ ra rạp vào ngày 17-8 sắp tới.

QUỲNH TRANG