Siêu mẫu bán cà phê chỉ để thêm nổi tiếng

Khách nghệ sĩ và khách bình thường được tiếp đãi như thế nào ở An? - Nghệ sĩ được ưu tiên vì là những người quen biết nhau trong giới làm nghề. Nhưng fan còn quan trọng hơn nhiều, vì người hâm mộ chiếm đến đến 80% lượng khách của quán đấy. Tôi kinh doanh thời trang cao cấp, khán giả ít đến hơn, còn với quán cà phê này thì người hâm mộ đến rất thường xuyên. Fan của tôi rất dễ thương, đến quán chỉ cần được trò chuyện dăm ba câu, hoặc chụp tấm hình kỷ niệm.



Cà phê An có... đặc sản không? - Dĩ nhiên đặc sản là món... cà phê rồi. Kế đến là món rau câu dừa do tự tay người mẫu Vũ Thu Phương chế biến. Món này nhiều khách thích lắm nhé. Đến quán, thực khách thỉnh thoảng gặp mẹ của chị... - Từ thâm tâm, tôi mở quán như một món quà muốn dành tặng mẹ. Tôi thấy mẹ vui lắm, khi nhìn thấy sự trưởng thành của con gái.