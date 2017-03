Siêu mẫu Daphne Guinness bị kiện đòi 1 triệu USD vì gây lụt nhà hàng xóm

Theo Linh Nguyễn (TT&VH, Daily Mail)



Sau 4 lần làm tràn nước và gây ngập lụt xuống nhà hàng xóm là cặp vợ chồng giàu có Karim và Tina Samii, Daphne Guinness đã bị đâm đơn kiện tại toà vì làm hỏng căn hộ trị giá 15 triệu USD của họ.Theo lời kể của cặp vợ chồng này thì kể từ khi Guinness chuyển đến sống tại căn hộ ở New York, tổ ấm của họ đã bị hư hại nặng nề. Hồ sơ kiện tụng cho thấy Guinness đã để tràn bồn tắm đến 3 lần gây lụt lội xuống nhà Karim và Tina. Lần thứ 4 nước bị tràn là lỗi do nhà xây dựng trì hoãn việc sửa chữa. Hiện tại cặp vợ chồng trên rất lo lắng vì sợ sẽ phải rời nhà vì một trận lụt lội khác do Guinness gây ra chỉ bởi hành vi bất cẩn trong sinh hoạt của cô.Mặc dù hàng xóm của Daphne thừa nhận có lần việc ngập lụt là do lỗi của các nhà thầu xây dựng nhưng những lần còn lại đều là do thói quen tắm rửa của Guinness. Họ muốn ngôi sao này phải đền bù 1 triệu USD cho việc sửa chữa và những tổn hại về tinh thần từ việc lụt lội thường xuyên. Hàng xóm bắt đầu than vãn về thói quen tắm rửa bất cẩn của Guinness từ mùa Halloween năm ngoái.Theo cặp vợ chồng hàng xóm báo cáo thì tổng thiệt hại do ngôi sao này gây ra với nhà của họ bao gồm: một tủ trang điểm, một chiếc cửa sổ và những vết hoen màu trên sàn nhà phòng tắm và tường nhà.Guinness hiện đang ở London để tham dự các show diễn thời trang và buổi ra mắt album mới của Bryan Ferry. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí New York, cô có tâm sự: “Tôi không để ý đến sàn nhà của mình nhưng hơi lo lắng cho nhà hàng xóm”. Xem ra Daphne cũng nhận thức được hậu quả từ thói bất cẩn trong sinh hoạt của mình đã gây hại cho hàng xóm như thế nào.Siêu mẫu Daphne Guinness sinh năm 1967 ở Ailen và là người thừa kế thương hiệu bia Guinness danh tiếng. Cô còn được xem là biểu tượng thời trang, nhà báo, diễn viên…và là người sáng tạo ra phong cách thời trang sử dụng kim loại để trang trí cho quần áo rất thời thượng ở Mỹ. Cô luôn nằm trong top những siêu mẫu đắt giá nhất thế giới bên cạnh Kate Moss, Claudia Schiffer, Natalia Vodianova.