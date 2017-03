Siêu mẫu xứ Hàn treo cổ vì "làm việc quá nhiều"

Daul Kim được phát hiện treo cổ trong căn hộ ở Paris (Pháp) sáng 19-11. Sự ra đi đột ngột của cô khiến nhiều người bất ngờ. Trong cư dân mạng rộ lên đồn đoán cô tìm đến cái chết vì sức ép công việc.

Siêu mẫu cô đơn và chán nản trên đỉnh cao danh vọng. Ảnh: Fashion

Theo Telegraph, trong bài viết trên blog hôm 30-10, sau khi trình diễn thời trang tại Seoul (Hàn Quốc), Daul Kim tâm sự rằng mình “mệt mỏi đến phát điên và quá tải với công việc”. Hôm sau cô viết: “Chẳng thể trốn tránh khỏi bất cứ cái gì hay chính bản thân tôi nữa”.

Đến ngày 5-11, tâm trạng của siêu mẫu trở nên u ám. “Tôi vừa chấp nhận sự thật rằng tôi chẳng có quan hệ với ai. Càng thành công tôi càng cô độc… tôi thấy mình giống như một bóng ma", cô than thở.

Daul Kim còn là họa sĩ và nhà làm phim. Cô từng mở triển lãm cá nhân tại Seoul.

Bài viết cuối cùng của cô trên blog đăng tải hôm 18-11, một ngày trước khi chết, với tựa đề "Say hi to forever" kèm theo video ca khúc I Go Deep của ca sĩ Anh Jim Rivers. Ngoài ra còn có một đường link dẫn tới trang web của Joy Division, nhóm nhạc có ca sĩ chính Ian Curtis treo cổ tự vẫn năm 1980.

Người đẹp có chiều cao 1,78 m ra mắt sàn catwalk khi trình diễn thời trang cho Chanel, Dries Van Noten và Maison Martin Margiela năm 2007. Thời gian gần đây, Daul Kim làm người mẫu cho bộ sưu tập của các nhà thiết kế hàng đầu thế giới Chanel, Dries Van Noten và Alexander McQueen.



Theo Thanh Hương (VnExpress)