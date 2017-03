“Siêu nhí Karate” phiên bản 2010 tôn vinh... kungfu

Có một Thành Long nghiêm trang và đạo mạo trong "Siêu nhí Karate" (Ảnh: Galaxy)

Nam diễn viên, ngôi sao Thành Long (Jackie Chan) cho biết bộ phim đã được định đổi tên thành “Kungfu Kid” nhưng vẫn sẽ được gọi là “The Karate Kid” tại Mỹ và “The Kungfu Kid” tại thị trường châu Á.



Khi huyền thoại võ thuật người Nhật Bản Pat Morita mất vào năm 2005, hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới đã tin rằng đó là dấu chấm hết cho loạt phim “Karate Kid” – series phim được yêu thích nhất trong suốt thập kỷ 80. Bởi, không ai có thể thay thế “ông Miyagi” phúc hậu và võ thuật cao cường.



Tuy nhiên, vào cuối năm 2008, giới yêu điện ảnh nói chung và những người thủy chung với “Karate Kid” phiên bản cũ nói riêng không khỏi tò mò lẫn háo hức khi Columbia Pictures mạnh dạn tuyên bố “Karate Kid sắp trở lại!”.



Người bạn trẻ cần sự giúp đỡ lần này trong phiên bản 2010 (The Karate Kid) là Dre Parker do diễn viên Jaden Smith thủ vai. Cậu có cuộc sống của đứa trẻ “có tiếng” nhất thành phố Detroit nhiều biến động. Tuy nhiên, “tiếng tăm lẫy lừng” của Dre tan biến khi mẹ cậu vì công việc mà phải chuyển nhà đến Bắc Kinh, Trung Quốc.



Dre lập tức “phải lòng” cô bạn cùng lớp Mei Ying. Tuy nhiên, văn hóa khác biệt đã khiến đôi bạn không thể trở nên thân mật. Tệ hơn thế, tình cảm của Dre khiến “gã hung đồ” của lớp – Cheng – ngứa mắt và quyết "dạy" cho người mới đến bài học nhớ đời. Trên mảnh đất tổ của môn võ Kungfu, Dre không có gì hơn vài ngón Karate vụn vặt để tự vệ và đương nhiên, Cheng dễ dàng hạ đo ván cậu.



Không bạn bè, không ai giúp đỡ, Dre hoàn toàn đơn độc cho đến khi cậu gặp được ngài Han – một sư phụ Kungfu ở ẩn do Thành Long đóng. Khi được ngài Han dạy rằng Kungfu không chỉ là đấm và đỡ mà còn là thuật rèn sự điềm tĩnh và chín chắn, Dre nhận ra rằng đối mặt với bọn hung đồ trong trường sẽ là trận chiến thay đổi chuộc đời cậu.



Jaden Smith chính là quý tử của cặp vợ chồng diễn viên danh tiếng Will Smith và Jada Pinkett Smith, cũng chính là Nhà sản xuất của bộ phim. Và, dù chưa từng qua một trường lớp chuyên nghiệp nào nhưng cần thẳng thắn công nhận rằng Jaden Smith thực sự là một thần đồng diễn xuất.



Không chỉ đảm nhận vai chính trong “Siêu nhí Karate,” Thành Long còn tham gia trong bộ phim với tư cách nhà chỉ đạo hành động và võ thuật.



“Siêu nhí Karate” phiên bản mới ra đời gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua khi câu chuyện từng làm rung động trái tim bao người mê phim được làm sống lại trên màn ảnh rộng qua sự hợp tác lần đầu giữa ngôi sao hành động lớn nhất châu Á với một tài năng diễn xuất nhí đầy triển vọng.



Đạo diễn người Na Uy Harald Zwart, người từng đem những tràng cười sảng khoái đến cho khán giả qua "Agent Cody Banks" và "The Pink Panther 2" (Điệp vụ Báo hồng 2), có thể tự tin rằng ông sẽ đem điều kì diệu đến các rạp chiếu trên toàn thế giới vào dịp hè này.



Phim được công chiếu từ 18/6 tại các rạp trên toàn Việt Nam./.