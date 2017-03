Siêu phẩm "Avatar" phá vỡ mọi kỷ lục về doanh thu

Trong kỳ nghỉ cuối tuần qua đánh dấu thế giới bước sang Năm mới 2010, bắt đầu một thập niên mới, khán giả đã đổ về các rạp để được đắm mình trong kiệt tác của James Cameron - nhà đạo diễn gắn liền với những "bom tấn" như "Terminator" (Kẻ hủy diệt), "Alien", "True Lies" (Lời nói dối chân thật)… và đặc biệt là "Titanic".

Siêu phẩm Avatar. Ảnh: Reuters

Đứa con tinh thần mới này của ông đã tuần thứ ba liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ, mang về cho các rạp khu vực 352 triệu USD và trên cả thế giới là 670 triệu USD.

Với kỹ xảo đồ họa 3D xuất sắc, kịch bản phim hấp dẫn cũng như khoản kinh phí khổng lồ 500 triệu USD, đạo diễn Cameron đã tạo ra một siêu phẩm "Avatar" - là một trong những phim "bom tấn" của điện ảnh thế giới năm 2009.

Bộ phim là câu chuyện về hành tinh Pandora với hệ sinh thái, cây cối, muông thú, con người và những nét văn hóa riêng biệt. Khán giả như lạc vào một hành tinh kỳ bí với những cây cao hàng trăm mét, những hòn đảo bay lơ lửng trên không, thảm thực vật phát sáng và trên hết là câu chuyện tình yêu của nàng chiến binh Na'vi Neytiri với chiến binh Trái Đất Jake, đang thực hiện một sứ mệnh trên hành tinh Pandora.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim Bắc Mỹ cuối tuần qua là "Sherlock Holmes" (38,3 triệu USD), tiếp đến là "Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel" (36,6 triệu USD). Mối tình tay ba được miêu tả trong "It's Complicated" với những gương mặt ăn khách như Meryl Streep, Alec Baldwin và Steve Martin cũng cuốn hút khán giả với doanh thu 18,7 triệu USD, trên cả "The Blind Side".

Theo TTXVN/Vietnam+